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İşini kaybeden esnafa 1422 TL maaş geliyor

'Esnaf Ahilik Sandığı' 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon esnafın olası mağduriyetleri önlenecek. İşini kaybedip zora düşen esnaf, aylık 1422 liraya kadar maaş alabilecek
21 Temmuz 2018 08:35
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İşini kaybeden esnafa 1422 TL maaş geliyor

Esnafın iflası, işyerini kapatması veya sakatlanıp çalışamaması halinde işsizlik maaşı ödenmesini öngören, esnafın vefatı durumunda ise ailesine toplu para verilmesine imkan sağlayan 'Esnaf Ahilik Sandığı' için geri sayım sürüyor. Yaklaşık 2 milyon esnafı kapsayan önemli düzenleme, 17 ay sonra 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulamaya girecek.

TAMAMI SİSTEME KATILACAK

Sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte esnaf kazancının yüzde ikisi oranında her ay prim ödeyecek. Bu prime ek olarak her ay yüzde bir oranında ödemeyi de devlet yapacak. TBMM'de 2017 yılında kabul edilen düzenlemeyle yasalaşan Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi, esnafın talepleri de dikkate alınarak 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmişti.

HER AY YÜZDE 2 PRİM

Altyapı çalışmaları süren sistem 17 ay sonra devreye girerek zor durumda kalan esnafa destek verecek. Yürürlükle birlikte meslek odalarına kayıtlı esnafın tamamı sisteme kendiliğinden katılmış olacak. Esnafın kazancı üzerinden her ay ödeyeceği yüzde iki oranındaki primle devletin her ay yatıracağı yüzde birlik prim desteği, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kanalıyla toplanacak. Su kapsamda SGK ile Esnaf Ahilik Sandığı arasında protokol yapılacak.

SGK SANDIĞA AKTARACAK

Prim toplama görevini üstlenecek olan SGK, toplanan primleri her ayın 15'inde Esnaf Ahilik Sandığı'na aktaracak. Sandığın tüm hesapları Sayıştay tarafından denetlenecek. SANDIKTA birikecek olan para, iflas eden, işyerini kapatmak zorunda kalan veya sakatlandığı için çalışamayan esnafın imdadına yetişecek.

AYLIK PRİME GÖRE HESAPLANIYOR

Primlerini düzenli olarak ödeyen esnaf işini kaybettiğinde, ödediği pirim miktarı ve prim süresi dikkate alınarak Esnaf Ahilik Sandığı'ndan 6 ay ila 10 ay arasında değişen sürelerle düzenli olarak işsizlik maaşı alacak. Maaş tutarları ödenen prim miktarı üzerinden hesaplanarak belirlenecek ve aylık 711 TL'den başlayıp bin 422 TL'ye kadar çıkabilecek. Vefat eden esnafın ailesine de, prim süresi ve miktarı dikkate alınarak toplu para ödemesi yapılacak.

6 İLA 10 AY ARASINDA ÖDENECEK

İflasını ilan eden ya da iş yerini kapatan esnaf bir ay içinde Esnaf Ahilik Sandığı'na bildirimde bulunacak. Bu bildirimin ardından prim miktarı ve süresi dikkate alınarak esnafa işsizlik maaşı ödemesi yapılacak. Son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemesi yapan esnafa 6 ay, en az 900 gün prim ödemesi yapan esnafa 8 ay, en az bin 80 gün prim ödemesi yapan esnafa da 10 ay süreyle işsizlik maaşı verilecek.

Yelda GÖKDAĞ

Akşam
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