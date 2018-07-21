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Uyku öncesi yemek kansere davetıye

İspanya'daki araştırmaya göre, yemeğini 21.00'den sonra ya da yatağa girmeye iki saatten az kalmışken yiyenlerde meme ve prostat kanseri riski yüzde 25 oranında artıyor
21 Temmuz 2018 11:00
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Uyku öncesi yemek kansere davetıye

Biyolojik saati bozmanın yarattığı hasarlara odaklanan bir çalışma, uyumaya yakın saatlerde bir şey yenilmemesi gerektiğini gösteriyor.

İspanyol bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre yemeklerini genellikle 21.00'den sonra ya da yatağa girmeye iki saatten az bir süre kalmışken yiyen kişilerde meme ve prostat kanseri riski yüzde 25 oranında artıyor.

Araştırma gece yarısı atıştırmalarının da benzer etkiye sahip olduğunu gösteriyor.

Durumun geç saatte yenilen akşam yemeğinin vücut metabolizmasını giderek yavaşlaması gereken zamanda daha hızlı çalışmaya zorlamasından kaynaklı olabileceği belirtiliyor.

Araştırmada kanser hastası olmayan iki bin kişi ile meme ya da prostat kanserine yakalanan bin 800 hastanın yeme ve uyku düzenleri ile sağlıklı kalmak için attıkları adımlar araştırıldı.

Kanser hastalarının geç saatlerde atıştırma olasılıklarının yüksek olduğu tespit edildi.

VARDİYALI ÇALIŞMAK DA RİSK

Araştırma vardiyalı işleri olanların, özellikle gece saatlerinde çalışmayı gerektiren hemşirelik gibi meslek dallarında çalışanların prostat ve meme kanseri riskinin yüksek olduğunu ortaya koyan önemli çalışmaları takip etti.

Bu tip kanserlerde sıklıkla testosteron veya östrojen bloke edici tedaviler uygulanıyor. Hormonlar insanları uykulu, aç, stresli hale getirebilen ve dolayısıyla vücudun biyolojik saatiyle sıkı sıkıya bağlantılı.
Memurlar.Net
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