FETÖ'cü senatörlerden skandal tasarı

Tamamı FETÖ'den para alan ve Türkiye'yi karalamak için ABD'de düzenlenen faaliyetlere katılan senatörler bu kez de uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'ye kredi vermemeleri yönünde bir talebin yer aldığı tasarıyı Kongre'ye sundular. İzmir'de tutuklu yargılanan rahip Andrew Brunson'ı bahane eden senatörlerin, "Türkiye Uluslararası Finansal Kurumlar Yasası" adını taşıyan önerisinde, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) yönetiminde bulunan Amerikalılara, "Bundan böyle insani amaçlı olanlar hariç olmak üzere Türkiye'ye kredi verilmesine karşı çıkmaları talimatı verilmesi" yer alıyor.

LANKFORD YİNE SAHNEDE

Tasarının imzacıları Türk kamuoyunun artık yakından tanıdığı ve FETÖ'nün ABD'deki en hararetli savunucuları, Türkiye düşmanları olarak bilinen isimlerden oluşmakta. New Jersey Demokrat Parti Senatörü Bob Menendez, ABD Başkonsolosluğu'nda yakalanan FETÖ casusu Metin Topuz'u savunan mektubu kaleme alan kişi. Bob Menendez FETÖ'nün ABD'deki derneklerinin baş konuşmalarını yapan isimler arasında ve örgütten yüklü miktarda bağış alıyor. Kuzey Carolina'lı Senatör Thom Tillis ise, Brunson'in okul arkadaşı ve İzmir'de davaları takip edip yargıyı etkilemeye çalışan isimlerden birisi. Tillis, FETÖ'nün ABD'deki derneklerinin Washington D.C.'de düzenledikleri etkinliklere sıklıkla katılıp para alanların da başında geliyor. Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ise, FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter'in pasaportuna el konulduğunda İngiltere üzerinden Amerika'ya kaçıran isim. F-35'lerin satışının iptaline ilişkin tasarının baş mimarı da Senatör Lankford.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Dışişleri kaynakları, Kongre'de özellikle bu tip adımlar atılmasının iki ülkenin ilişkilerine zarar verme amacı taşıdığını belirtiyor.

Türkiye'ye F-35 engeli sakıncalı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD Kongresi'ne yönelik yazdığı gizli mektupta, "Türkiye'nin F-35 satış listesinden kaldırılmasına karşıyım" ifadesini kullandı. Mattis bunun uluslararası tedarik zincirini bozabileceğini söyledi. Mattis, ayrıca kanun yapıcılara, Türkiye'nin F-35 satılan 8 kaynak ülkeden biri olduğunu anımsattı. Öte yandan, F-35 savaş uçağının ana üreticisi olan Lockheed Martin'in F-35'lerde yüzde 6 oranındaki fiyat indiriminden Türkiye gibi projeye ortak olan ülkelerin de yararlanacağı bildirildi.