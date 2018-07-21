1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Çaldıran olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi
21 Temmuz 2018 09:37
Yazdır
Van'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Van'ın Çaldıran ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.15'te merkez üssü Çaldıran ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, yerin 6,38 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 973 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uyku öncesi yemek kansere davetıye
21 Temmuz 2018 11:00		 Amatör balıkçının ağlarına 2 dev yayın balığı takıldı
21 Temmuz 2018 10:27
Kültür ve bilimde dünya açılımı
21 Temmuz 2018 08:15		 Dolmabahçe'de çöken yol trafiğe açıldı
21 Temmuz 2018 07:35
Ülkenin kuzeyinde yağmur bekleniyor-Haritalı
21 Temmuz 2018 06:30		 Bankalardan bedelli için uygur kredi koşulları hazır
21 Temmuz 2018 06:10
Bingöl'de anız yangını ağaçlara sıçradı
20 Temmuz 2018 19:33		 Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı
20 Temmuz 2018 18:31
128 yıllık karakol binası aile eğitim merkezi olacak
20 Temmuz 2018 18:23		 Bursa'da polise bıçaklı saldırı
20 Temmuz 2018 18:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! 5 bakanlıkta 13 bakan yardımcısı ataması yapıldı
Emniyet ve TSK'da 'iade havuzu' geliyor
2 Bakanlıkta Müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu
703 sayılı KHK ile 4 ve 11 nolu CBK'larda yer alan kurum içi uzmanlık maddeleri
Bakan Ziya Selçuk öğretmenlere mektup yazdı
Sağlık personelini artık polis koruyacak
Bedelli'de 28 gün ayarı gündemde
Atatürk'e hakaret eden provakatör kadına soruşturma
Yanlış parmağı ameliyat eden doktor açığa alındı
Bakan Selçuk: Eski alışkanlıklarla başarı elde edilmiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son sözü erkek söyler 6
Hasta bina sendromu 1
idal'in üç noktasını görünce yaşanan endişe 3
değer kaybı 1
karnıyarık 1
sıkılmak 1
Mutsuzluk sebebi 2
Doğal hukuk ve özgürlük 1
karşıtların birliği 4
saçlarını kendi kesen kadın 2
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam