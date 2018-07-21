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Adli tatil başladı

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil başladı. Adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecek
21 Temmuz 2018 09:48
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Adli tatil başladı

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.

Çeşitli mahkemelerde görülmesine devam edilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin çok sanıklı davalar adli tatil boyunca sürecek.
Anadolu Ajansı
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