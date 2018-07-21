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Enis Berberoğlu'ndan açlık grevi kararı
Hakkındaki yargılamayı durdurma talebi Yargıtay tarafından reddedilen ve hala tutuklu bulunan Enis Berberoğlu'nun, Yargıtayın bu kararını protesto etmek için açlık grevine başlayacağı belirtildi
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması" talebiyle yapılan başvuruyu reddetti.
Berberoğlu bu karar üzerine 'Anayasası çalınmış Milletvekili Enis Berberoğlu' imzası ile bir açıklama yayınladı.
Açıklamada "Kararı şaşkınlıktan çok kendim ve hukuk adına üzüntüyle karşıladım.
Eğer bu kararla bu ülke ve milletin demokrasi, özgürlük ve hukuk mücadelesinde benim hak-hukuk-adalet kurbanı ilan edilmem isteniyorsa 'Vatan sağolsun' diyerek tereddütsüz kabul ediyorum.
Ama artık hukuk ayıbı ayak oyunlarıyla canlı cenazeye dönüşmek istemiyorum" ifadelerine yer veren Berberoğlu, ailesinden ve partisinden bağımsız vereceği kararları yakında açıklayacağını belirtti.
Cumhuriyet gazetesinin bugün 1. sayfa manşetinden verdiği haberde de, Berberoğlu'nun Yargıtayın bu kararını protesto etmek için açlık grevine başlayacağı belirtildi.
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