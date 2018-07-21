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Kamu görevlisi olduğunu iddia eden 3 hırsız tutuklandı
Manisa'nın Demirci ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Manisa'nın Demirci ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılavuzlar Mahallesi'nde kamu görevlisi olduklarını söyleyerek 91 yaşındaki bir kadının evine giren 3 şüpheli, bir miktar para, gümüş ve bakır eşyaları alarak bölgeden ayrıldı. Durumu fark eden kadının yakınlarının ihbarda bulunması üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri bu kişileri Demirci-Gördes karayolunda yakaladı.
Zanlıların sahte kimlik ibraz ettiğini belirleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede Hasan S'nin 27, Nurettin D'nin 20 ve Yılmaz K'nin 4 ayrı suçtan arandığını tespit etti.
Ekiplerce yapılan incelemede şüphelilerin üzerinden 5 bin lira ile söz konusu evden çalındığı anlaşılan gümüş ve bakır eşyalar ele geçirildi.
İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Nurullah Kalay
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