Atatürk'e hakaret eden provakatör kadına soruşturma

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

S.İ. Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda, Atatürk'ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunuyor. Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada da genç kıza adeta tepki yağdı. Tutuklanması için çağrı yapılan genç kız paylaşımların çoğalmasının ardından S. İ. pişman olduğunu belirttiği bir video yayınladı. Görüntüleri kendisinin görüşlerine saygı duymayan bir arkadaşına inat olsun diye çekip sadece ona yolladığını ifade eden S.İ. "Atatürk'e saygı duymasam Anıtkabir'e gitmezdim" dedi.