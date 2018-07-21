1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atatürk'e hakaret eden provakatör kadına soruşturma

Ankara Başsavcılığı'nda sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı
21 Temmuz 2018 10:38
Yazdır
Atatürk'e hakaret eden provakatör kadına soruşturma

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

S.İ. Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda, Atatürk'ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunuyor. Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada da genç kıza adeta tepki yağdı. Tutuklanması için çağrı yapılan genç kız paylaşımların çoğalmasının ardından S. İ. pişman olduğunu belirttiği bir video yayınladı. Görüntüleri kendisinin görüşlerine saygı duymayan bir arkadaşına inat olsun diye çekip sadece ona yolladığını ifade eden S.İ. "Atatürk'e saygı duymasam Anıtkabir'e gitmezdim" dedi.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 9,392 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da iplik fabrikası alev alev yandı
21 Temmuz 2018 10:19		 Kamu görevlisi olduğunu iddia eden 3 hırsız tutuklandı
21 Temmuz 2018 10:15
Adnan Oktar soruşturmasına sahte beyin cerrahı da takıldı
21 Temmuz 2018 08:40		 'Elimden kan kokusu gitmiyor' diyordu
21 Temmuz 2018 08:20
Adnan Oktar grubunun şifreli konuşmaları çözüldü
21 Temmuz 2018 07:50		 Damat dehşet saçtı: 5 ölü, 4 yaralı
21 Temmuz 2018 07:00
Adana'da internet üzerinden nitelikli dolandırıcılığa 21 tutuklama
20 Temmuz 2018 20:26		 Kayıp kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu
20 Temmuz 2018 16:50
Giresun'da bir uzman çavuş şehit oldu
20 Temmuz 2018 16:01		 İstanbul'da bir saadet zinciri operasyonu: 30 gözaltı
20 Temmuz 2018 15:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! 5 bakanlıkta 13 bakan yardımcısı ataması yapıldı
Emniyet ve TSK'da 'iade havuzu' geliyor
2 Bakanlıkta Müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu
703 sayılı KHK ile 4 ve 11 nolu CBK'larda yer alan kurum içi uzmanlık maddeleri
Bakan Ziya Selçuk öğretmenlere mektup yazdı
Sağlık personelini artık polis koruyacak
Bedelli'de 28 gün ayarı gündemde
Yanlış parmağı ameliyat eden doktor açığa alındı
Bakan Selçuk: Eski alışkanlıklarla başarı elde edilmiyor
Kılıçdaroğlu'dan kurultay resti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
son sözü erkek söyler 6
Hasta bina sendromu 1
idal'in üç noktasını görünce yaşanan endişe 3
değer kaybı 1
karnıyarık 1
sıkılmak 1
Mutsuzluk sebebi 2
Doğal hukuk ve özgürlük 1
karşıtların birliği 4
saçlarını kendi kesen kadın 2
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam