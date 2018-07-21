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Bakan Kasapoğlu'ndan Beykent Üniversitesi'ne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Portekiz'in Coimbra kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda şampiyon olan Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyorum." dedi
21 Temmuz 2018 10:47
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Bakan Kasapoğlu'ndan Beykent Üniversitesi'ne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda şampiyon olan Beykent Üniversitesi Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Portekiz'in Coimbra kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda şampiyon olan Beykent Üniversitesi Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyorum. Birbirinden güçlü rakiplerini yenerek namağlup şampiyon olan Beykent Üniversitesi'ne ülkemize yaşattığı büyük gururdan dolayı teşekkür ediyorum. Şampiyonlukta emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Emre Doğan
Anadolu Ajansı
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