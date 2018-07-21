Katliam yapan damat teslim oldu

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Nohutçu Kahveleri Mevkii'nde bulunan 4 numaralı tek katlı müstakil evde meydana geldi. Tülin D. (46), iddiaya göre, annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç'a devrederek bankadan 62 bin lira kredi çektirdi. DHA'nın haberine göre, çekilen krediyle Tülin D., Hürriyet Caddesi'nde bir depo kiralayarak, dayanıklı plastik mutfak eşyaları sıtışı işine başladı. İddiaya göre galericilik yapan ve bir süre önce iflas ederek bir firmada pazarlamacılık yapmaya başlayarak geçimini sağlayan Mustafa D. (51) de bu işe para koyarak eşiyle ortak oldu.

Birlikte çalışan Tülin D. ile Mustafa D. çiftinin arasında, anlaşmazlıklar başladı. Bunun üzerine Tülin D., bir süre önce evi terk ederek kızı Tuğçe D. (24) ile birlikte bir süre önce ölen annesinin yaşadığı İstiklal Mahallesi'ndeki müstakil eve yerleşti, boşanma davası açtı. Dava sürerken, daha önce Mustafa D. tarafından tehdit edildiğini ileri süren Tülin D.'nin, geçen 24 Haziran günü, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek koruma kararı istediği, bunun üzerine koruma kararı çıkarılarak kocası hakkında uzaklaştırılma kararı verildiği öğrenildi. Dün sabah Mustafa D., eşi ve akrabalarının dükkandaki malzemeleri boşalttığını görünce 'mal kaçırıldığı' gerekçesiyle öfkelendi. Eşi ve eşinin akrabalarının kendisini dolandırdıklarını iddia eden Mustafa D., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Akşam evine giden Mustafa D., eşinin ve akrabalarının evin kapısının anahtarını da değiştirdiğini öğrenince tekrar öfkelendi.

İKİ POMPALI TÜFEKLE KATLİAM

Kendisine ait 09 RG 745 plakalı hafif ticari araca binen Mustafa D., eşi ve kayınbiraderlerinin birlikte yaşadıkları İstiklal Mahallesi'ndeki eve geldi. Evin yakınına aracını park eden Mustafa D., arka koltukta bulunan 2 pompalı tüfeği yanına alarak, evin bahçesinde birlikte yemek yiyen eşi Tülin D. (46), kızı Tuğçe D. (24), kayınbiraderleri Birol Karakılıç (48) ve Bekir Cihan Karakılıç (50), yengesi Serpil Karakılıç (43), kuzeni Emine Özlem Karakılıç (45), yeğeni Şükran Karakılıç (25) ile eşinin komşuları olan ve tesadüfen yemeğe katılan Filiz Kahya (38) ve Mehmet Kahya'ya (41) iki pompalı tüfekle art arda ateş etti. Ardından soğukkanlı bir şekilde yürüyerek geri döndü, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine, çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri evdeki Birol Karakılıç, Filiz Kahya ve Mehmet Kahya'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan iki çocuk babası Bekir Cihan Karakılıç ve Emine Özlem Karakılıç Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda kolundan yaralanan Tülin D., Tuğçe D., Şükran Karakılıç ve kurşunlara hedef olmamak için kaçarken düşerek yaralanan Serpil Karakılıç ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tuğçe D. ile Şükran Karakılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Filiz ve Mehmet Kahya'nın olay sırasında yanlarında olan çocukları 9 yaşındaki Utku Kahya ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Şoka giren Utku Kahya da hastaneye götürüldü.

ARACINA BİNİP UZAKLAŞMIŞ

Katliam yapan Mustafa D.'nin cinayetten sonra silah sesini duyarak evin önüne toplanan mahalle sakinlerinin arasından, hiçbir şey olmamış gibi geçerek silahları arka koltuğuna attığı aracına binerek uzaklaştığı öğrenildi. Mahalle sakinleri, "Hiçbir şey olmamış gibi arabaya binip uzaklaştı" diyerek dehşet anını anlattı.

Katliam sonrası mahalle polis ve jandarma tarafından ablukaya alındı. Olay yerine emniyet şeridi çekilirken, yaralıların tedavi gördüğü hastane önünde de çevik kuvvet ekibi görevlendirildi. Olay yerinin yakınlarında Mustafa D.'ye ait cep telefonu da bulunarak, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Cenazeler, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna daha sonra da İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISININ KARDEŞLERİ UYARMIŞ

Yaşadığı olaylar nedeniyle psikolojisi bozulduğu iddia edilen Mustafa D.'nin 1 hafta önce kendi kardeşleriyle helalleştiği, bunun üzerine kardeşlerinin de yengeleri Tülin D.'yi arayarak dikkatli olması konusunda uyardığı öğrenildi. Polis ve jandarma tarafından her yerde aranan Mustafa D.'nin cinayetten yarım saat önce Atça Mahallesi'nde oturan bir yakınını önce telefonla aradığı daha sonra da misafirliğe gittiği ortaya çıktı. Kendisinden akşam yemeği için kalmasını isteyen yakının davetini geri çeviren Mustafa D.'nin "Ben başka yerde yemeğe davetliyim, karpuz yemeye gideceğim" dediği ve daha sonra da oradan ayrıldığı ortaya çıktı. Zanlı Mustafa D. olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra polise teslim oldu.