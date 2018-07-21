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Esnaf ve sanayici bedelli askerliği olumlu karşıladı

Uzun ve kısa dönem askerlik nedeniyle deneyimli eleman kayıpları yaşayan özel sektör temsilcileri, kısa sürede yasallaşması planlanan bedelli askerliği olumlu karşıladı
21 Temmuz 2018 11:17
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Esnaf ve sanayici bedelli askerliği olumlu karşıladı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AA muhabirine, uzun süredir gündemde olan bedelli askerlik uygulamasının birçok açıdan iş dünyasını rahatlatacağını söyledi. Söz konusu uygulamanın özellikle deneyimli personele ihtiyaç duyan sektörlerce olumlu karşılandığını aktaran Palandöken, yaş sınırının düşük tutulmasının da sevindirici olduğunu belirtti.

Askerlik görevi nedeniyle deneyimli personelin işinden ayrılmasının, üretimden çalışma hayatına kadar çok sayıda alanı olumsuz etkilediğine değinen Palandöken, "Esnafımız elemanıyla tam düzeni oturtmuş, ona işi öğretmişken askerlik çıktığında tüm işler yarım kalıyordu ve kalifiye eleman eksikliği yaşanıyordu. Yanında olmazsa olmaz deneyimli eleman çalıştıran esnafımız var. Ülkemizin ekonomiye ve topluma büyük fayda sağlayan terzisi, berberi, muavini, şoförü her sektörden deneyimli elemana ihtiyacı var. Askere gitmemiş olmak gibi büyük bir olumsuz kriteri aşarak işe girmiş, işini kurmuş elemanları iş dünyası hiçbir zaman kaybetmek istemez." diye konuştu.

Palandöken, bedelli askerlik uygulamasının söz konusu problemleri çözeceğini belirterek, "Hem ekonomi hem de iş dünyası için bedelli askerlik büyük kazanç olacak." ifadesini kullandı.

"Bedelliyi bir şans olarak görüyorum"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de imalat sanayinde eleman bulmakta zorlandıklarını ve bu alanda çalışanların kendileri için son derece kıymetli olduğunu söyledi.

Özdebir, bu açıdan bedelli askerlik uygulamasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bedelli askerliği bir şans olarak görüyorum, çünkü çalışan 28 gün izin alacak, gidip askerliğini bitirip gelecek ve işine devam edecek. Yıllık izin gibi bir şey. Öğrencilerde olduğu gibi yaz tatili veya işletmelerin işlerinin yavaş olduğu dönemlere denk getirilebilirse çok iyi olur. Askerliğini yapmayan işçi çalıştıranların önünde büyük bir sorun duruyordu. Uzun dönem askerlik yapacaklar askere gitmek için işten çıkabiliyordu. Bu da yetişmiş kalifiye elemanın kaybedilmesine ve iş verenin sil baştan eleman yetiştirmek için uğraşmasına neden oluyordu. Bu sistemle artık bu sorun giderilmiş olacak."
Anadolu Ajansı
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