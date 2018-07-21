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Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
Şırnak'ta terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünün aile destekli ikna çalışmaları sonucu teslim olan 2 teröristin, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG adına faaliyet gösterdikleri öğrenildi.
Örgüte 2015 yılında Cizre ilçesinden katıldıkları belirtilen teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Ekrem Payan
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