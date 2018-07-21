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Tüketicilere kartlı alışverişlerde 'komisyon' uyarısı

TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, "Üye iş yerleri, tek çekim yapılan kredi kartlarında tüketiciye komisyon adı altında ayrıca bir ücret yükleyemez" dedi
21 Temmuz 2018 11:28
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Tüketicilere kartlı alışverişlerde 'komisyon' uyarısı

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, üye iş yerlerinin, tek çekim yapılan kredi kartlarında tüketiciye komisyon adı altında ayrıca bir ücret yükleyemeyeceğini belirterek, "Bunu yapması suç teşkil eder. Hiçbir iş yerinin bankaya ödediği komisyonu tüketiciye yükleme hakkı yoktur." dedi.

Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok iş yerinin kanunlara aykırı hareket ederek, nakit ve kartlı alış verişlerde fiyat farkı koyduklarını söyledi.

Kartla yapılan alışverişlerde tek çekimde farklı, taksitli satışlarda farklı fiyatların belirlendiğini aktaran Koçal, "Öncelikle belirtmek gerekir ki kredi kartı ya da banka kartı bir ödeme aracıdır. Vatandaş ödemesini nakit yapabileceği gibi kredi kartı veya banka kartıyla da yapabilir." diye konuştu.

Koçal, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. maddesinde "Üye iş yerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye iş yerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, üye iş yeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye iş yeri sözleşmesi feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz." hükmünün yer aldığını anımsattı.

Söz konusu kanun maddesinde de açıkça anlaşılacağı üzere, üye iş yerlerinin tek çekim yapılan kredi kartlarında tüketiciye komisyon adı altında ayrıca bir ücret yükleyemeyeceğini vurgulayan Koçal, bunun yapılmasının suç teşkil edeceğini ifade etti.

"Taksitli satışlarda komisyon farkı yüklenmesinin yasal dayanağı yok"

Aziz Koçal, üye iş yerleri ile bankalar arasında yapılan anlaşma kapsamında, bankalar tarafından üye iş yerlerine, post hesabında biriken paranın nakit ya da belirli aralıklarla çekilmesi durumunda farklı komisyonlar uygulandığı bilgisini verdi.

Belgin Yakışan
Anadolu Ajansı
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