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Evden kaçan 14 yaşındaki kızı taksici ailesine teslim etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ablasıyla tartışıp evden kaçan 14 yaşındaki kızı durumundan şüphelenen taksici ailesine teslim etti
21 Temmuz 2018 11:36
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Evden kaçan 14 yaşındaki kızı taksici ailesine teslim etti

Mersin'den 15 gün önce İslahiye ilçesine taşınan Yiğit ailesinin 14 yaşındaki kızı, ablasıyla tartışarak evden kaçtı. Bindiği şehir içi dolmuşla merkeze gelen kız çocuğu yer bilmediği için 15 yıldır taksicilik yapan Mustafa Koyuncu'ya mezarlığın adresini sordu. Taksicinin 'bu saatte oraya gidemezsin seni götüreyim' teklifine 'param yok' diye yanıt veren genç kıza taksici 'para önemli değil gel seni bırakayım' dedi. Bunun üzerine taksiye binen kız çocuğunu istediği yere götüren taksici kızın indikten sonra yön gözetlediğini gördü. 14 yaşındaki kızın durumundan şüphelenen taksici kızı takip etmeye başladı. Kıza 'gel seni evine bırakayım' diyence kız taksiye bindi. Taksici, kızı verdiği iletişim numaraları sayesinde ailesine teslim etti.

"KENDİ KIZIM GELDİ AKLIMA"

15 yıldır taksicilik yapan Mustafa Koyuncu kızın durumundan şüphelendiğini belirterek, "Saat 23.00 sıralarında müşteri bekliyordum. Bir kız çocuğu bana mezarlığı sordu, 'hayrola kızım' dedim, 'mezarlığın orada halamın evi var, oraya gideceğim' dedi. O gün de yollarda çalışma nedeniyle her taraf kapalıydı, trafik çok yoğundu. Buna rağmen 'gel kızım seni halana götüreyim' dedim. Bana 'amca param yok' dedi. Kız çocuğu binmek de istemedi, 'kızım para önemli değil bu gece vakti ben seni halana bırakayım' dedim. Geldi bindi arabaya mezarlığın oraya geldiğimizde arabada indi. Kız çocuğunda bir tedirginlik belirdi, korku ile karışık şimdi ben bu kızı burada bıraksam başına bir iş gelse sorumlusu benim ve vicdan azabı çekerim dedim kendi kendime. Kendi kızlarım çocuklarım aklıma geldi. Aracın içinde aynada takip etmeye başladım. Tekrar kızın yanına gelerek 'kızım senin halanlar evde yok ise seni bir başka akrabana teslim edeyim, yoksa benim kızların yanına götüreyim aileni bulana kadar' dedim. 'Yok amaca ben mezarlığa gideceğim' dedi. Gecenin 23.00 kız çocuğunu tekrar arabaya bindirdim ilçe merkezine seyir halinde bazı iletişim bilgilerini aldım. Kız çocuğu biraz sakinleşti ve tüm gerçekleri anlattı.

'Ablamla kavga ettim evden kaçtım' dedi. 'Buraya yeni taşındık o yüzden buraları bilmiyorum' dedi. Birkaç yer söyleyince Serinevler Toki olduğunu anladım. Bu arada annesinin telefon numarasını aldım, annesini aradım. 'Hanımefendi kızınız olduğu söyleyen bir kızımız var yanımda' dedim. Tarif ettiği yere gittim. Gittiğimde polis, jandarma ve vatandaşlar Z.Y.'yi aradıklarını söyledi yaklaşık 3 saattir. Burada benim amacım para değil amacım insanlık. Bugün buna yarın benim başıma ya da benim ailemde birinin başına gelebilir. Son dönmedeki çocuk kaçırma olayı ve kız çocuğunun mezarlığa gitmesi benim burada kuşkulandırdı. O yüzden kızı bırakmadım. 3 ya da 5 yaşındaki kız çocuklarına kötülük yapılıyor ise ben bu kız çocuğunu yalnız bırakmadım. Annesi bana teşekkür etti. Çok mutlu oldum" dedi.

"TAKSİCİ MUSTAFA AĞABEYİN ÖZVERİLİ VE DİKKATLİ OLUŞU O KIZ ÇOCUĞUNU KURTARDI"

Serinler Mahalle Muhtarı Yüksel ise, "Kız çocuğunun kaybolduğunu duyunca sitedeki tüm kameraları açtık ve kızın hangi yöne gittiğini araştırdık. Burada jandarma ve polis çok titiz bir çalışma yaparak site içini dışındaki bağları didik aradılar ve cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Burada tüm site sakinleri kendi çocuğu kaybolmuşçasına bir arama yapması beni çok duygulanırdı. Ancak burada taksici Mustafa ağabeyin özverili ve dikkatli oluşu o kız çocuğunu kurtardı. Biz kız çocuğunun bulmasında ötürü kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Muhtar Yüksel, taksici Koyuncu'ya çiçek takdim etti.

İhlas Haber Ajansı
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