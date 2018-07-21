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En çok ölümlü kaza İstanbul'da en az ölümlü kaza ise Kırşehir ve Batman'da

Yılın ilk yarısında meydana gelen 205 bin 977 trafik kazasında bin 629 kişi hayatını kaybederken, 146 bin 487 kişi yaralandı
21 Temmuz 2018 11:52
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En çok ölümlü kaza İstanbul'da en az ölümlü kaza ise Kırşehir ve Batman'da

Türkiye genelinde yılın ilk yarısında meydana gelen 205 bin 977 trafik kazasında bin 629 kişi hayatını kaybederken, 146 bin 487 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan istatisklere göre, 2018 yılının ilk 6 ayındaki trafik kazalarının 163 bin 685'i yerleşim yerinde, 42 bin 292's ise yerleşim yeri dışında meydana gelirken, bu kazaların bin 228 tanesi ölümle, 87 bin 866 tanesi ise yaralanmayla sonuçlandı.

Kazaların oluş şekillerine göre ilk sırayı karşılıklı çarpışma alırken bu kazaların 41 bin 558'ine tek araç, 41 bin 171'ine iki araç, 5 bin 425'ine ise çok araç karıştı. Trafik kazalarının neden olan unsurların başında ise sürücü, yaya, araç, yol ve yolcular gelirken, kazalara neden olan sürücü kusurlarında ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamaların dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak ve arkadan çarpma ön plana çıktı. Yıl içerisinde 142 bin 96 aracın karıştığı kazada ilk sırada otomobiller, ikinci sırada kamyonet, üçüncü sırada motosikletler yer alırken bunları bisiklet, kamyon ve çekiciler takip etti.

Kural ihlali yapanlara 1.8 milyar lira ceza

2018 yılında trafik kurallarını ihlal eden sürücü ve yayalarda cezasız kalmadı. Trafik ekipleri tarafından 254 bin 312 lirası yayalara, 2 milyon 954 bin 754 lirası yolculara, 691 milyon 21 bin 836 lirası sürücülere, 1 milyar 130 milyon 266 bin 458 lirası araç plakası olmak üzere toplam 1 milyar 824 bin 497 bin 360 lira trafik cezası kesilirken, 478 bin 741 araç ise trafikten men edildi.

En çok ölümlü kaza İstanbul'da en az ölümlü kaza Kırşehir ve Batman'da 2018 yılında en çok ölümlü trafik kazası İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'da 8 bin 367 tane ölümlü-yaralamalı kaza meydana gelirken bu kazalarda 79, Ankara meydana gelen 6 bin 323 trafik kazasında 81, Kırşehir ve Batman'da meydana gelen trafik kazalarında ise 1 kişi hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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