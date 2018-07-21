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Kanun değişince, nüfus müdürlüklerine koştular!

İçişleri Bakanlığı'nın mahkeme kararı aranmaksızın yazım hatası bulunan veya ilginç soyadları olanların değiştirilmesine imkan sağlayan uygulamasında bir yılda 56 bin 212 kişi soyadını değiştirirken, 22 bin 40 kişi ise ismini düzeltti. Değiştirilen soyadlardan bazıları ise "Karakoyun, Top, Karpuz, Danabaş, Ördek, Kör, Camuz, Ahmak, Çakal, Malak, Armut, Davul" oldu
21 Temmuz 2018 12:20
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Kanun değişince, nüfus müdürlüklerine koştular!

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda geçen yıl yapılan değişiklikle Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad-soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak tanındı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Aralık 2017'den bu yana Türkiye genelinde talep almaya başladı. O tarihten bu yana mahkeme kararı aranmaksızın 56 bin 212 kişi soyadını değiştirirken, 22 bin 40 kişi ismini düzeltti.

KARPUZ, DANABAŞ, ÖRDEK, CAMUZ, MALAK

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; değiştirilen soyadlar arasında çok ilginç ve alay konusu isimler olması dikkat çekti.

Değiştirilen soyadlardan bazılara, "Karakoyun, Top, Karpuz, Danabaş, Ördek, Kör, Camuz, Ahmak, Çakal, Malak, Armut, Davul" oldu. Ayrıca düzeltilen isimlerden bazıları ise şu şekilde:
"Keser-Kevser, Fedme-Fadime, Erturun-Ertuğrul, Fiyaz-Feyyaz, Hebibe-Habibe, Vurkan-Furkan, Turğut-Turgut, Bünyami-Bünyamin, Birifan-Berivan, Buğlum-Buğlem, Müzüyen-Müzeyyen, Ristan-Rüstem, Yonis-Yunus."

DÜZELTME DE YAPILABİLİR

Ad ve soyadındaki yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişliklerinin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 2019 yılı sonuna kadar devam edecek.

Adında imla veya harf hatası bulunanlar ile soyadları alay konusu olan veya ahlaka aykırı anlam ifade edenler bu haktan yararlanabilir.

Başvurular nüfus müdürlüklerine yapılırken, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ise dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor.
Doğan Haber Ajansı
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