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2 bin yıllık 'mozaikli villa' bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Tripolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen 12 odalı, zemini çeşitli figürlerden oluşan mozaikli villa bulundu
21 Temmuz 2018 12:46
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2 bin yıllık 'mozaikli villa' bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti kazılarında, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen, zemini mozaik kaplı, duvarlarında renkli freskler, bitkisel geometrik süslemeler yer alan 12 odalı villa bulundu.

36 KİŞİLİK EKİPLE 6 YILLIK ÇALIŞMA

Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman, 35 kişilik ekiple 6 yıldır çalışma yaptıkları antik kentte daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan yerlerin restorasyon faaliyetlerinin yürütüldüğünü anlattı.

TARIMA DAYALI TOPLUM

Çalışmalarda erozyonla oluşan toprağı kademeli olarak temizlemeye çalıştıklarını, üniversite öğrencileri ve akademik personelle hummalı çalışmaların sürdüğünü dile getiren Duman, 2012'den bu yana farklı buluntular elde ettiklerini, bölgede ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir toplumun varlığının olduğunu öngördüklerini aktardı.

Duman, geçmişte de üzüm, incir, nar gibi çeşitli meyvelerin üretimi ve ticaretinin yapıldığını buluntulardan artık daha net bir şekilde söyleyebildiklerine dikkati çekti.

5 METRE GENİŞLİĞİNDE YOL

Antik kentte 2013'de tespit ettikleri konut alanında çalışmaya başladıklarını, buradaki zeminde mozaiklerin bulunduğunu, bu yıl buradaki kazılara ağırlık verdiklerini ifade eden Duman, konut alanına ulaşımda kullanılan 5 metre genişliğinde 45 metre uzunluğunda bir yolun da ortaya çıkarıldığını söyledi.

TİCARET YAPAN AİLEYE AİT 12 ODALI EV

Kazının devam ettiği alanın bir mahalle şeklinde olduğunu, burada 2 bin yıllık olduğunu tahmin ettikleri bir villanın gün yüzüne çıkarıldığını belirten Duman, şöyle konuştu:


"Bu mozaikli villa geç Helenistik dönemde ilk yapım evresi başlıyor. Bu yapının ilk yapım evresi 2 bin yıl öncesine dayanıyor diyebiliriz. Evin sahibi büyük ihtimalle bir tarım tüccarı olması lazım. Çünkü kazılan odalarının zemini mozaik kaplı, duvarlarında renkli freskler, bitkisel geometrik süslemeler var. Bu, ev sahibinin Tripolis'te önemli bir tüccar olduğunu gösteriyor. Gün ışığına çıkarılan villanın kullandığı kanalizasyon sistemi hala çalışıyor. Evde büyük bir banyo, tuvalet, salon, yatak, çocuk ve çalışanların kullandığı odalar var. Evde ele geçen çok sayıda içerisinde parfüm, zeytinyağı gibi çeşitli sıvıların depolandığı bir alan tespit ettik. Dolayısıyla bunun ticaretini yapan bir aile dememiz mümkün."

3-4 YIL İÇİNDE BİR MAHALLE GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK

Doç. Dr. Duman, 600 metrekarelik bir alanda mahallenin olduğunu, şu anda sadece mahalledeki bir villanın ortaya çıkarıldığını, 3-4 yıl içerisinde burayı tamamen gün yüzüne çıkaracaklarını kaydetti.

Duman, "Farklı şahıslara ait evler var. 3-4 yıl içerisinde mahalleyi tamamen ortaya çıkarmayı düşünüyoruz. Burada yaşayanlarla ilgili daha detaylı bilgilere bu evlerden bilgi sahibi olabileceğiz." ifadelerini kullandı.
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