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İlk kez 81 ilde yapılan DGS sınavı tamamlandı

Bu yıl 81 ilde yapılan Dikey Geçiş Sınavı tamamlandı
21 Temmuz 2018 13:57
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İlk kez 81 ilde yapılan DGS sınavı tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bu yıl 81 ilde yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 12.45'te sona erdi.

Bu yıl ilk kez 81 ilde yapılan DGS'ye 388 bin 215 aday başvurdu. Sınavda adaylara 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere toplam 120 soru için 150 dakika süre verildi.

DGS sonuçları, 16 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

Adaylar, sonuçları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek

Adayların sınav soru ve ecvaplarına yönelik değerlendirmeleri için tıklayın.

Anadolu Ajansı
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