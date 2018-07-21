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Görme engelli öğretmenden kanoyla kıtalar arası yolculuk
Görme engelli Ahmet Üstünel, kanoyla Beykoz'dan Sarıyer'e geçerek kıtalar arası yolculuk yaptı
ABD'de öğretmenlik yapan görme engelli Ahmet Üstünel, kanosuyla Beykoz'dan Sarıyer'e geçerek kıtalar arası yolculuk yaptı.
Üstünel'e Boğaz geçişi sırasında Denizde Arama Kurtarma Derneği (DAK-SAR) botlarla ve Boğaziçi Deniz Kayağı Kulübü üyeleri kanolarıyla eşlik etti.
Üstünel, Beykoz'dan başlayıp Sarıyer Yeniköy Su Ürünleri Kooperatifi'nde son bulan yolculuğunun sonunda sevincini eşi Dilara Üstünel ve arkadaşlarıyla paylaştı.
Kano yolculuğuyla ilgili konuşan Üstünel, "Bu etkinliği yapmamın asıl amacı, su sporlarının aslında ne kadar erişilebilir olduğunu göstermek ve teknolojiyi kullanarak bazı yapılamayacağı düşündüğümüz şeylerin nasıl yapılabileceğini göstermekti." dedi.
Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğunu hatırlatan Üstünel, özellikle görme engelli insanların denizlerden çok faydalanamadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Özellikle görme engelliler için konuşuyorum, suya erişimimiz çok az. Su sporlarını tanıtmak, sevdirmek, meraklı olan arkadaşları cesaretlendirmek... Biraz da amacım buydu. Beykoz'dan Yeniköy'e geçtim. Gayet iyi geçtik, 20 dakikada buradaydım. Zaman zaman akıntıya girdik, sert akıntı vardı. Ama beklediğimden daha rahat oldu. Teknolojilerimiz de iyi çalıştı. Navigasyon sistemimiz var. A noktasından B noktasına işaretliyoruz, beni otopilot gibi düşünün o noktalar arasında bir çizgide tutuyor o cihaz. Çizgi dışına çıktığımda sağ ve solda titreşimli uyarı sistemi var. Ayrıca konuşan pusula var. Birkaç ayrı sistemi birleştirerek bir kombinasyon oluşturuyorum. Bu sistemin yapılmasında gönüllü mühendis arkadaşlar yardımcı oldu."
Emin İleri
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