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Asker uğurlama dehşeti

Gaziantep'te askere gidecek bir genç için düzenlenen eğlencede havaya rastgele açılan ateş sırasında tutukluk yapan bir tabancanın aniden patlaması sonucu başından vurulan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21 Temmuz 2018 13:45
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Asker uğurlama dehşeti

Olay Gaziantep Beydilli Mahallesi 43 nolu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre askere gidecek olan M.K. için asker uğurlama gecesi düzendi. Arkadaşları ve akrabalarının katıldığı eğlence sırasında düğüne davetsiz katılan S.B. isimli şahıs düğün meydanında havaya ateş etmeye başladı.

Düğün sahiplerinin uyarısıyla eğlenceden uzaklaştırılan S.B. daha sonra düğün yerine tekrar gelerek havaya ateş etmeye devam etti. Bu sırada silahı tutukluk yapan S.B. tabancanın mermisini çıkartmak için uğraştığı sırada silah ateş alarak 6 yaşındaki İsmail Doler'e isabet etti. Başından vurulan Doner yakınlarının yardımıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Doner burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. 6 yaşındaki İsmail Doler'in cenazesi ikindi namazını müteakip Yeşilkent mezarlığında defnedilecek.

İhlas Haber Ajansı
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