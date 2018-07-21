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Otomobil takla attı: 5 yaralı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Dadağlı Yol Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Buldan'dan Sarıgöl yönüne giden Mustafa Demiryurtlu (48), yönetimindeki 20 FF 708 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Takla atan otomobildeki sürücü Demiryurtlu, Tülay Demiryurtlu (45), Rabia Demiryurtlu (16), Hüseyin Musan (45) ve Elanur Musan (52) yaralandı.
Ambulanslarla, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Musan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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