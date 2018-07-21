|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Temizlik işçisi çöpte silah buldu
Sivas'ta temizlik görevlisi çöp konteynerinde parçalanmış halde tabanca buldu.
Mehmetpaşa Mahallesi Karabağ Caddesi 10. Sokak üzerinde temizlik yapan Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Emrah Tayhan (32), süpürgesindeki çöpleri, çöp konteynerine boşaltmak istedi.
Bu sırada çöp konteynerinin iç tarafında 4 parçaya ayrılmış tabanca gören Tayhan, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis, tabancayı incelemek için Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Bu haber 561 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI