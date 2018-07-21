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Kardeşine silah çekti, yengesini yaraladı
Sivas'ta iki kardeş arasındaki tartışmada silah çeken ağabey yanlışlıkla kardeşinin eşinin yaraladı.
Olay Sivas'ın Kümbet Mahallesi'nde bir aile apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ö.A, aralarında mal sorunları bulunan aynı apartmandaki kardeşi M.A. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce H.Ö.A. silah çekerek kardeşine doğrulttu. Olayı engellemek isteyen M.A'nın eşi M.A araya girince silah ateş aldı. Olayda yenge M.A. kolundan ve kafasından yaraladı. Ambulansla Numune Hastanesi kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. H.Ö.A ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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