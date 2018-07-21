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İzne gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Son olarak Afrin Harekatı'na katılan ve Eskişehir'e dönen Uzman Çavuş Murat Kızıldağ, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
21 Temmuz 2018 15:26
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İzne gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza; Çifteler ilçesinde dün gece saatlerinde yaşandı. Eskişehir'den yeni aldığı motosikleti ile seyreden Murat Kızıldağ (25), bir otomobile çarparak savruldu. Kaza yerinde hayatını kaybeden Kızıldağ için bugün askeri tören düzenlendi. Çifteler Çarşı Camii'nde cenaze namazının kılınmasının ardından Kızıldağ'ın tabutu asker arkadaşları tarafından omuzlandı. Kızıldağ'ın cenazesinin İlçe Mezarlığına defnedileceği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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