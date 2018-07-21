1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İsmail Kahraman: Dairelere Erdoğan'ın resmi asılmalı

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, "Recep Tayyip Erdoğan artık Türkiye'nin devlet başkanı. Onun resmi kurumlara asılmalı" dedi.
21 Temmuz 2018 15:29
Yazdır
İsmail Kahraman: Dairelere Erdoğan'ın resmi asılmalı

Samsun'da Milli Türk Talebe Birliği tarafından, "Vefa ve Kardeşlik Buluşması" konulu konferans düzenlendi. Konferansa, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ katıldı.

Konferansta konuşan İsmail Kahraman, 15 Temmuz hain darbe girişimine değinerek, "Çankaya'da bir uçak geçti ve camlar sarsıldı. O an televizyonu açtım ve tanklar köprüdeydi. Ben darbe beklemiyordum. Çünkü Türkiye'nin idaresine askeri güç 3 defa geldi, yürütemeyeceğini anladı. Ama bir tane hain, yani bir kişi, aslında piyon o tabi. 160 ülkede okul açacak ve idarecilik yapacak, o ülkeler buna müsaade edecek, bankası olacak bu mümkün değil. 1 kişi değil bu işin arkasında olan. O bu toprağın insanı değil. Bu inancın insanı değil. Kaç kişi o yüzden perişan oldu. Bu temizlenecek ayıklanacak tabii ki. Tabandaki masum olan insanlar ayıklanacak. Ben darbe girişimini öğrendiğimde bana özel korumam iyi niyetle 'size bir şey olmasın sizi saklayalım' dediler. Bir kaide var. Kaptanlar gemiyi terk etmezler. Kim terk eder? Fareler. Ben fare değilim. Aldım abdestimi ve doğru Meclis'e gittim. Öleceksek şehit olacağız. Şehitlik duygusu çok mühim. Biz o şekilde meydanlarda olduk. Cumhurbaşkanımızın gelip İstanbul'da milletimizin başına geçmesi müthiş bir duyguydu. Cenab-ı Allah bir daha böyle bir şey göstermesin inşallah" diye konuştu.

"Dairelere devlet başkanının resmi asılmalı"

Anayasa değişiminin önemli bir faaliyet olduğunu söyleyen Kahraman, "Bu 26'ncı dönemin bir güzel faaliyeti de anayasa değişimi oldu. Bir önceki çalışmalarda 25 ay süren anayasa çalışmaları oluyordu. Bu anayasa değişikliğinde zaten belli değil mi? Dünya anayasanın değişmesini istemiyordu. O yüzden değişmesi gerekiyordu. Çok güzel oldu inşallah. Bunun yansımasını da göreceğiz. Şimdi Türkiye'nin başında bir devlet başkanı var. Herkesin saygı duyduğu ve duyması gerektiği. Artık yakında buralara da bir resmi asılacak. Dairelerde bu olmalı. Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleri asılmalı. O milletin seçtiği devlet başkanıdır. Güzel şeyler oldu ve güzel şeyler olacak inşallah" şeklinde konuştu.

"O dönemde hanım kardeşlerimiz çok sıkıntılar çekti"

Daha sonra konuşan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ise başörtüsü konusuna değindi. Bir dönem baş örtüsünün ülkede yasaklandığını hatırlatan Akdağ, "O dönemde hanım kardeşlerimiz çok sıkıntılar çekti. Okullara baş örtüleriyle gidemedi, tehditler aldılar. Biz bu dönemleri yaşadık, gördük. Bunları aşmak için gayret eden insanlar ve dava sahipleri, siyasi anlamda AK Parti ile birlikte sığınacak bir çatı buldu ve Türkiye'nin bütün çevresi değişmeye başladı. Ondan sonra biz bu ülkede baskı ve zulüm görmeden yaşamaya başladık. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bu nimetin kıymetini bilirsek bu nimetin artacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Programa ayrıca, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve çok sayıda davetli katıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,667 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bahçeli'den klasik arabasıyla 'nostaljik' tur
21 Temmuz 2018 16:24		 Seçmen rahat ulaşsın diye ofis açtı
21 Temmuz 2018 16:15
'Bir büyük dönüşüm ve çalışma süreci içerisindeyiz'
21 Temmuz 2018 16:05		 Atatürk'e karşı olan sözlerinden dolayı özür diledi
21 Temmuz 2018 15:18
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurultay açıklaması
21 Temmuz 2018 13:22		 Açlık grevine başlayacağını açıklayan Berberoğlu, kararından döndü
21 Temmuz 2018 12:26
ERÜ Rektörü Güven, Sağlık Bakanı Yardımcısı oldu
21 Temmuz 2018 11:43		 Bakan Kasapoğlu'ndan Beykent Üniversitesi'ne tebrik
21 Temmuz 2018 10:47
'Her türlü şartlarda Kıbrıs Türk halkının haklarını koruyacağız'
21 Temmuz 2018 10:44		 Bakan Gül, yeni bakan yardımcılarıyla görüştü
21 Temmuz 2018 10:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! 5 bakanlıkta 13 bakan yardımcısı ataması yapıldı
Atatürk'e hakaret eden provakatör kadına soruşturma
Kanun değişince, nüfus müdürlüklerine koştular!
DGS sınavında iki 'joker' yakalandı
Emniyet ve TSK'da 'iade havuzu' geliyor
703 sayılı KHK ile 4 ve 11 nolu CBK'larda yer alan kurum içi uzmanlık maddeleri
2 Bakanlıkta Müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu
Uzun dönem askerlerin 'bedelli' paylaşımına inceleme
Atatürk'e hakaret eden kadın Ankara'da gözaltına alındı
Sağlık personelini artık polis koruyacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tesel-ya 1
saçlarını kendi kesen kadın 1
karşıtların birliği 4
karnıyarık 1
atiba hutchinson 1
andriy bliznichenko 1
bitcoin 3
fifa 18 2
stajyer 3
imla hatası içeren başlık 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam