1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Zonguldak semt pazarında sebze ve meyve fiyatları cep yaktı
21 Temmuz 2018 15:38
Yazdır
Halk pazarında fiyatlar cep yakıyor

Zonguldak'ta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarında fiyatlar vatandaşın cebini yaktı. Tezgahlarda satışa sunulan ürünlerin pahalı olduğunu söyleyen vatandaşlar, fiyatların pahalı olmasından yakındı. Zonguldak halk pazarına giden vatandaşlar alış veriş yaptı. Bazı vatandaşlar fiyatların yüksek olmasını eleştirirken, bazıları da fiyatların uygun olduğunu söyledi. Halk pazarında yapılan araştırmalara göre fiyatlar şöyle sıralandı:

Patates 2.5 TL, domates 2.5TL, salatalık 2.5 TL, soğan 3TL, Biber 3 TL'den alıcı buldu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,145 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de konut fiyat artışı İstanbul'u solladı
18 Temmuz 2018 08:25		 Benzine indirim fiyatlara yansımadı
17 Temmuz 2018 19:35
Hayvan sayısı artsa da Kurban'da zam bekleniyor
17 Temmuz 2018 08:57		 Kur artışında %25 ile ilk büyük zam iPhone'da
12 Temmuz 2018 19:40
İzmir'de ulaşıma yüzde 5 zam
11 Temmuz 2018 19:58		 İzmir'de suya yüze 5 zam geldi
09 Temmuz 2018 21:24
Patates ve soğanın ateşi düştü
05 Temmuz 2018 21:18		 Akaryakıt ürünlerine zam geldi!
04 Temmuz 2018 23:43
Domatesin kilosu 4 liraya düştü
04 Temmuz 2018 20:18		 Kurbanlıklara yüzde 10 zam gelecek
04 Temmuz 2018 12:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! 5 bakanlıkta 13 bakan yardımcısı ataması yapıldı
Atatürk'e hakaret eden provakatör kadına soruşturma
Kanun değişince, nüfus müdürlüklerine koştular!
DGS sınavında iki 'joker' yakalandı
Emniyet ve TSK'da 'iade havuzu' geliyor
703 sayılı KHK ile 4 ve 11 nolu CBK'larda yer alan kurum içi uzmanlık maddeleri
2 Bakanlıkta Müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu
Uzun dönem askerlerin 'bedelli' paylaşımına inceleme
Atatürk'e hakaret eden kadın Ankara'da gözaltına alındı
Sağlık personelini artık polis koruyacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tesel-ya 1
saçlarını kendi kesen kadın 1
karşıtların birliği 4
karnıyarık 1
atiba hutchinson 1
andriy bliznichenko 1
bitcoin 3
fifa 18 2
stajyer 3
imla hatası içeren başlık 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam