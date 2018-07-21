|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Askerden ablasına kına gecesi sürprizi
Antalya'da bir asker ablasına kına gecesinde çifte mutluluk yaşattı. Daha önce ablasına izin alamadığı için gelemeyeceğini söyleyen gelinin asker kardeşi, bir anda gelerek gelini ve ailesini sevince boğdu.
Antalya'da geçtiğimiz yıl nişanlanan Cemre Ekmekçi ve Zeki Dağ çifti, düğün öncesi kına gecesi düzenledi. Antalya Poyraz Düğün salonuna dün akşam gerçekleşen kına gecesinde gelinin asker kardeşi sürpriz yaptı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askerlik yapan Hasan Ekmekçi, düğün salonuna telgraf çekerek ablasının düğününe katılamayacağını ve yolladığı mesajın salonda okunmasını istedi. Mesajında, "Düğününüzde bulunmayı çok isterdim. Bu mutlu gününüzde yanında olmayı çok isterdim. Yanında olamadığım için çok üzgünüm. Yeni hayatında mutluluklar diliyorum seni çok seviyorum" diyerek mesajın ardından Gündoğru Marşı'nın çalınmasını istedi. Bu arada düğün salonu çalışanları tarafından gelin ve damadın arkasında dev bir Türk bayrağı açılarak Gündoğdu Marşı çalındı.
Bu haber 801 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI