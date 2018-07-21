Askerden ablasına kına gecesi sürprizi

Antalya'da geçtiğimiz yıl nişanlanan Cemre Ekmekçi ve Zeki Dağ çifti, düğün öncesi kına gecesi düzenledi. Antalya Poyraz Düğün salonuna dün akşam gerçekleşen kına gecesinde gelinin asker kardeşi sürpriz yaptı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askerlik yapan Hasan Ekmekçi, düğün salonuna telgraf çekerek ablasının düğününe katılamayacağını ve yolladığı mesajın salonda okunmasını istedi. Mesajında, "Düğününüzde bulunmayı çok isterdim. Bu mutlu gününüzde yanında olmayı çok isterdim. Yanında olamadığım için çok üzgünüm. Yeni hayatında mutluluklar diliyorum seni çok seviyorum" diyerek mesajın ardından Gündoğru Marşı'nın çalınmasını istedi. Bu arada düğün salonu çalışanları tarafından gelin ve damadın arkasında dev bir Türk bayrağı açılarak Gündoğdu Marşı çalındı.