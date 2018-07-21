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Doktoru tehdit edip tekmeyle saldırdı

İstanbul'da bir hastanede kadın doktora sinirlenen hasta yakını önce tehdit etti, ardından tekme ile doktora saldırdı. Saldırgan güvenlik görevlileri tarafından güçlükle etkisiz hale getirilirken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
21 Temmuz 2018 15:44
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Doktoru tehdit edip tekmeyle saldırdı

Olay dün gece Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çocuk bölümünde meydana geldi. Kadın doktor bir çocuğu muayene ettiği sırada, bir kişi çocuğunun hasta olduğunu söyleyip içeri girdi. Kadın doktor, muayenesi bittikten sonra şahsın çocuğuna bakacağını söyleyince sırasını beklemeden çocuğunu muayene ettirmek isteyen adam kadın doktora tehditler savurdu. Şahıs iddiaya göre kadın doktora, "Kafasına sıkacaksın" bunların diyerek tekmeyle saldırdı. Bu sırada güvenlikler hızla şahsa müdahale etti. 5 güvenlik ve bir polis memuru şahsı etkisiz hale getirmek için uzun süre mücadele etti. Ellerinden kelepçelenen şahıs, güçlükle engellendi. Şahıs tehditlere devam ederek, "O doktoru öldüreceğim" diye bağırdı.

O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde 5 güvenlik ve bir polis memuru şahsı engellemeye çalışıyor. Kelepçelenen şahıs hastaneyi birbirine katıyor. Bu sırada şahıs, "O doktoru öldüreceğim" diye bağırıyor.
İhlas Haber Ajansı
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