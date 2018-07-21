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Sıcaktan bunalanlara su tankerli çözüm

Diyarbakır'da termometrenin 48 dereceyi bulmasıyla kavrulan çocuklar, çareyi belediyenin su tankerlerinde buldu.
21 Temmuz 2018 15:47
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Sıcaktan bunalanlara su tankerli çözüm

Diyarbakır'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi vatandaşlara serinlemek için farklı yöntem arayışı başlattı. Sur ilçesine bağlı Anzele Parkında çocuklar süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı. Tehlike tabelasını dikkate almayan çocuklar hem havuza girip serinledi hem de güneşlenmenin keyfini çıkardı. Sıcaktan bunaldıkları için yüzmeye geldiklerini berten Umut Boran, "Yüzmeye geldik, havalar sıcak herkes eğlenmeye geldi. Havuzda yüzüp serinleyeceğiz. Burası tehlikeli değildir, tabelaları boşuna asmışlar, herkes yine de yüzüyor. Her gün geliyor 2 ile 3 saat arası serinleniyoruz" dedi.

Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinde bulunan bir kavşakta ise sulama yapan belediye tankeri, sıcaktan bulanan çocukları serinletti. Sıcak havalardan bunalan çocuklar sulama yapan tankerin suyu ile bir nebze de olsa serinlemeye çalıştı. Olayı gören araç sürücüsü renkli görüntüleri çep telefonuna kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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