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PKK'lı teröristler 4 aracı ateşe verdi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde bir grup PKK'lı terörist 2'si tır 4 aracı ateşe verdi.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler yolu trafiğe kapatarak araçlarda kimlik kontrolü yaptı. Teröristler 2'si tır toplamda 4 aracı ateşe vererek yaktı. Yakılan araçların dumanı gökyüzünü kaplayarak birçok yerden görüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandığı bildirildi.
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