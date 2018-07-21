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Gaziantep'te 6 yaşındaki çocuk öldürüldü!
Gaziantep'te 6 yaşındaki çocuk bir akrabası tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, S.B. (27), Beydilli Mahallesi 42. Sokak'ta askere gidecek bir akrabası için düzenlenen eğlence programının yapıldığı alanda silahla havaya ateş etti.
Davet edilmediği eğlence programından uyarılarak alandan gönderilen S.B, 43. Sokak'ta da silahla ateş ettikten sonra uzaklaştı.
Bu sırada silah sesi üzerine sokağa çıkan Hüseyin Daler, 6 yaşındaki oğlu İsmail'in yerde başından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü.
Yaralanan Daler, yakınları tarafından kadırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Daler'in cesedi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayın ardından kaçan katil zanlısı S.B'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Zanlının "cinsel istismar, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından da arandığı öğrenildi.
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