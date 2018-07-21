- "Bir büyük dönüşüm ve çalışma süreci içerisindeyiz"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Kurum, beraberinde Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile Dicle Vadisi Rekreasyon Projesi alanını ziyaret etti.

Ardından Sur ilçesinde terörden zarar gören bölgede Bakanlıkça yürütülen inşa çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunan Kurum, ilçede 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırılarıyla tahrip ederek ateşe verdiği, kentteki ilk Osmanlı eseri olan ve kubbelerinin kurşunla kaplı olması dolayısıyla "Kurşunlu" diye de anılan Fatih Paşa Camisi'ni gezerek, devam eden restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ali Paşa Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyen Kurum, Dört Ayaklı Minare ve Şeyh Mutahhar Camisi'ni ziyaret etti, esnaf ile görüştü.

Daha sonra İçkale'de bulunan Valilik makamında kaymakam ve kamu kurumlarının temsilcileri ile bir araya gelen Kurum, burada yaptığı açıklamada, Anadolu'da ilk ziyaretini Diyarbakır'a gerçekleştirdiğini söyledi.

- "Aldığımız emaneti daha da yukarı çekme gayreti göstereceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle Bakanlığa birkaç kuruluşun daha eklendiğine işaret eden Kurum, bu sayede daha güçlü, hızlı karar alabilen ve hızlı iş yapabilen bir bakanlık haline geldiklerini düşündüğünü belirtti.

"Bunu sahada yansıtmamız gerekiyor. Ona ilişkin Diyarbakır'a geldik. Projelerimizi gezdik." ifadelerini kullanan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada çukur teröründe canlarını veren şehitlerimizin olduğu alanları gezdik. İlk defa geliyorum, orada birçok şehit verdik, birçok gazimiz var. Vatan toprağı, ülke güvenliği adına mücadele ettiler. Şimdi bize düşen de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak burada insanların mağduriyetini en aza indirecek çalışmaları en hızlı şekilde yapabilmek. Zaten bundan önce müthiş bir çalışma yapılmış. Belediye başkanlarımız, daha önceki Çevre ve Şehircilik Bakanımız, TOKİ üzerine düşen her türlü vazifeyi yapmış. Biz de aldığımız emaneti daha da yukarı çekme gayreti göstereceğiz."

- "Diyarbakır'ı turizm, tarih, kültür şehri haline getirmemiz gerekiyor"

Kurum, buna ilişkin yapacakları toplantıda alacakları kararları yarından itibaren uygulamaya başlayacaklarına işaret etti.

"Çok kısa zamanda gereken ne ise yapıp, Diyarbakır'ı bir turizm, tarih, kültür şehri olarak, tüm insanımızın tüm bölgenin geldiği, gezdiği, eğlendiği dinlendiği bir alan haline getirmemiz gerekiyor." diyen Kurum, bunun stratejik açıdan ve bu bölgenin beklentisi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Murat Kurum, bu doğrultuda Bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını aktararak, "İnşallah buradaki idarelerimizin önünü açma noktasında yapılması gereken ne ise, vatandaşın, milletin mutluluğu için gereken ne ise Bakanlık olarak bunları yapmaya geldik." dedi.

- "Bir büyük dönüşüm ve çalışma süreci içerisindeyiz"

Vali Güzeloğlu da Diyarbakır'ın her köşesinin tarih koktuğunu, kültür ve inançlara şahitlik yapan derinlik ve dinamikleriyle kentte herkesin kendisinden bir şeyler bulduğunu belirterek, ziyaret edenlerin huzur bulduğunu söyledi.

"Diyarbakır'ın bu derinliğini ve zenginliğini yok etmek isteyen, varlığını ve birlikte yaşam iradesini yok etmek isteyen başta terör örgütü PKK olmak üzere ihanet örgütleri, Sur merkezli ve diğer yerlerde yaptığı ihanetin sonrasında devletimizin himayesinde büyük projelerin hemen hepsi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın denetiminde ve gözetiminde yapılıyor." ifadelerini kullanan Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Altını çizmek gerekiyor ki; bugün çok kötü günler sonrasında özellikle mağdur olan tüm vatandaşlarımızın sosyal ve toplumsal ihtiyaçlarını, ekonomik beklentilerini karşılayan bir büyük dönüşüm ve çalışma süreci içerisindeyiz. Özellikle Sur ilçesinde yaşanan olaylar sonrasında yepyeni bir anlayışla tarihine bağlı, özüne ve değerlerine saygılı insan merkezli bir dönüşüm projesini gerçekleştirmenin heyecanı içerisindeyiz. Maddi değişimden ziyade düşünce boyutunda Sur'u tarihi ve kenti yansıtan bir zenginlik merkezi olarak yeniden kazanmanın gayreti içerisindeyiz."

İlçede çok kısa bir zamanda yaraların sarılması, sıkıntıların aşılması noktasında gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerek Vakıflar Bölge Müdürlüğü gerekse bütün kamu kurumlarının olağanüstü çabasının söz konusu olduğunu dile getiren Güzeloğlu, İçkale'den başlanarak tarihi ve kimliği yansıtan, gerek tescilli kamu binaları gerek vakıf eserleri gerekse de şahıs varlıklarının hem restorasyonu hem de yeniden yapımı aşamasında çok büyük kaynaklar sağlandığını kaydetti.