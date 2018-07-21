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Bir kadın boğularak öldürüldü

Üsküdar'da bir kadın, birlikte yaşadığı ifade edilen kişi tarafından öldürüldü.
21 Temmuz 2018 16:18
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Bir kadın boğularak öldürüldü

Alınan bilgiye göre, Yavuztürk Mahallesi Pak Sokağı'nda yaşayan Sabri B. (52), iddiaya göre ablasını arayarak, birlikte yaşadığı Güneş K'yi (32) öldürdüğünü söyledi. Eve gelen akrabalar, Güneş K'yi ölü buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından Güneş K'nin cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, Sabri B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı
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