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İbre 150 kilometrede kilitlenmiş!

Maltepe'de 150 kilometre hızla kullandığı araç ile 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez'in ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki U.B.Ç. hakkında, "Taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
21 Temmuz 2018 16:27
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İbre 150 kilometrede kilitlenmiş!

Maltepede 150 kilometre hızla araç kullanarak 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Büyükşahin'in ölümüne, Sevda Civelek'in de yaralanmasına (40) neden olan ve 17 yaşındaki U.B.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

ÜÇ ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, U.B.Ç. hakkında hazırladığı iddianamede, şüphelinin 23 Şubat 2018 tarihinde 23.30 sıralarında Maltepe Başıbüyük Dudullu Caddesi üzerinde 150 kilometre veya daha fazla hızla araç kullandığı, direksiyon hakimiyetini kaybederek sol şeritte aynı yönde ilerleyen araca çarptıktan sonra karşı yönden gelen araçların yoluna girdiği, burada ilk olarak maktul Yaren Büyükölmez'in kullandığı araca çarptığı, ardından da Sevda Civelek'in otomobiline çarptıktan sonra yan yatarak durduğu belirtildi.

TAMAMEN KUSURLU

Kaza nedeni ile Yaren Büyükölmez'in öldüğü, Sevda Civelek'in ise basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı belirtilen iddianamede, Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) U.B.Ç.'nin yaralanıp hastaneye kaldırıldığı, sorgusunda kazayı hatırlamadığını beyan ettiği, kaza tespit tutanağına göre şerit izleme ve değiştirme kuralına uymadığı, bu nedenle kazanın oluşumunda tamamen kusurlu olduğu belirtildi.

İBRE 150 KİLOMETREDE KİLİTLENMİŞ

Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda U.B.Ç.'nin aracının kilometre saatinin 150 kilometrede kilitlendiğinin tespit edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, "Bilirkişi tarafından hızının daha da yüksek olabileceği değerlendirildi" denildi.

12 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

İddianamede U.B.Ç.'nin, "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanması" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Doğan Haber Ajansı
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