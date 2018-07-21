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Sosyal medyadaki iğrençliği arkadaşı ortaya çıkardı

Evli ve 36 yaşındaki servis şoförü L. M. iddiaya göre sosyal medya üzerinden 13 yaşındaki bir kız çocuğu ile cinsel içerikli konuşmalar yaptı. Karşısındaki kişinin buluşma yeri vermesi üzerine de Kartal'daki ormanlık alana gitti. Gittiğinde ise onu kalabalık bir grup ile sivil polisler bekliyordu. Arkadaşının açtığı sahte hesapla konuşma yaptığının farkında olmayan servis şoförü kalabalık tarafından darp edilince şikayetçi oldu. Olayla ilgili görüntüler ise sosyal medyada geniş yankı buldu.
21 Temmuz 2018 16:30
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Sosyal medyadaki iğrençliği arkadaşı ortaya çıkardı

Servis şoförü 36 yaşındaki L. M.'ye iddiaya göre 18 Temmuz günü sabah saatlerinde facebook hesabına bir kadın arkadaşlık isteği gönderdi, isteği kabul eden adam konuşma yapmaya başladı.

Habertürk'ten Arzu Kaya ve Nihat Uludağ'ın aktardığına göre, karşıdaki kişinin 13 yaşında olduğunu söylemesine rağmen "Yaşının önemi yoktur fark etmez" diyerek gün boyunca cinsel içerikli görüşen L. M., telefon numarası istedi.

Karşı tarafın telefon numarası olmadığını söyleyip buluşma yeri vermesi üzerine L. M. akşam saatlerinde Kartal'daki ormanlık alana gitti. Olay yerinde sosyal medya üzerinden konuştuğu kişi yoktu ve sivil polisler kendisine kimlik gösterip yanına çağırdı. Daha sonra kalabalık bir grup .M.'ye saldırdı ve evli olan servis şoförü darp nedeniyle şikayetçi oldu.

ARKADAŞI SAHTE HESAPLA KONUŞTU

Olayla ilgili ifadesi alınan B. M.Ş., arkadaşı olan L.M.'nin küçük yaştaki çocuklara karşı cinsel zaafını bildiğini, herhangi birine zarar vermemesi için sahte facebook hesabı açarak onunla görüştüğünü söyledi. Yakalanması için de böyle bir yola başvurduğunu dile getirdi. Olay yerinde çıkan kavga nedeniyle de L. M.'den şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

YARALAMA SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI

Olayla ilgili savcılığa bilgi verilirken, mağdur çocuk veya kadın olmadığından taraflar hakkında sadece "kasten yaralama" suçundan işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜLER İNTERNETTE

Yaşananların ardından olay yerindeki görüntüler de internete düştü. Görüntülerde "Pişmanım ağabey. Hata yaptım. Herkes hata yapar. Cahillik yaptım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım" diyen L.M.'nin kalabalık bir grup tarafından darp edildiği görülüyor. Kalabalığın "12 yaşındaki çocuk o. Sen evlisin" diyerek de tepki gösterdiği görüntülere yansıyor. Görüntülerde L. M.'nin bir ilkokulun servis şoförlüğünü yaptığı belirtiliyor.
Habertürk
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