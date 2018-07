Sır olayda avukattan önemli açıklama

Üniversite öğrencileri Alexandra Sabuncu (21) ve Kate Rose Penso (21) geçen cumartesi günü önce havuza gitmek için buluştu. Ardından saat 18.30 civarı Etiler'deki Jason Yusuf Levi'nin (24) evine gittiler. Saat 20.45'i gösterdiğinde Sabuncu, İstanbul'un en pahalı sitelerinin bulunduğu Adnan Saygun Caddesi'ndeki kaldırımda ağır yaralı olarak yatıyordu. Genç kız hastaneye kaldırıldı. Arkadaşları ise karakolda ifade verdiler ve Alexandra'nın aile sorunlarını olduğunu, alkol ve uyuşturucu aldıktan sonra dublex dairenin teras katından atladığını iddia ettiler.

ŞÜPHEYLE BAKIYORUZ

Penso ve Levi arkadaşları için bu ifadeyi verirken Sabuncu ailesinin avukatı Ece Dayıoğlu ise olayda birçok şüpheli nokta olduğunu söyledi. Şüpheli noktaları şöyle sıraladı:

'ALKOLLÜ DEĞİLLERDİ' DEDİ

Vatan gazetesinin haberine göre; Olay günü önce Ulus'taki Poyraz Sitesi'nde Kate ve Alexandra buluşuyor. Yanlarına saat 18.30 gibi E.M. adlı arkadaşları geliyor. Kate ve Alexandra'yı otomobille alıp Jason'un Adnan Saygun Caddesi'ndeki dublex dairesine götürüyor. Akşam düğüne gideceği için kendisi kalamıyor. İfadesinde ise iki arkadaşında da alkol ve uyuşturucu gözlemlemediğini söylüyor. Oysa Kate havuza gitmeden Alexandra'nın kendisine LCD isimli uyuşturucu verdiğini söylüyor. Eğer uyuşturucu almış olsalar E.M. bunu fark ederdi.

İFADELER ÇELİŞİYOR

Kate ifadesinde, olay sırasında dairenin terasında oturduklarını, Alexandra'nın tuvalete gittiğini daha sonra koşarak terastan atladığını bu sırada Jason'un arkası dönük olarak bilgisayarla uğraştığını ve olayı görmediğini söylüyor. Jason ise, o sırada müzik dinlediğini, Kate'i terasta koşarken gördüğünü ve onun atlayacağını düşünerek Kate'i tuttuğunu, Alexandra'yı görmediğini söylüyor. Bu iki ifade çelişiyor.

ÇANTAYLA KİM ATLAR?

Olay yerinde ise iki şüphe var. Birincisi Alexandra'nın yanında çantası bulundu. İçinde cüzdan, cep telefonu, pilaj terliği çıktı. Kim çantasıyla atlayarak intihar girişiminde bulunur ki? Ayrıca yola dik olarak düşmesi gerekirken yola paralel durumda bulunmuş. Bunların hepsi bizde kuşku uyandırıyor. Ayrıca kaldırım ile apartman arasında da epey mesafe bulunuyor.

KATE, YURT DIŞINDA

Bundan sonrası daha ilginç çünkü Jason, Kate'i aşağıya bile indirmiyor ve evine gitmesini söylüyor. Sonra ambulans geliyor ve hastaneye gidiyorlar. Bundan sonraki süreçte yanında hep avukatı bulunuyor. Poliste ifade verdikten sonra Kate telefon ile karakola ifadeye çağrılıyor. Yani olaydan tam 6 saat sonra bu oluyor. Kate ifadesini veriyor ve pazar günü uçağa atlayarak yurt dışına gidiyor.

OLAY YERİ İNCELEME

Polis tarafından üçünün de el swap izi alınmış. Ancak ne Kate ne de Jason kan vermeyi reddetmişler. Kate, ifadesinde havuza gitmeden LCD tipi uyuşturucu aldığını söylemiş. Ama Jason'un bu konuda ifadesi bulunmamasına rağmen, olay yeri inceleme sırasında hem birinci kattaki odasında hem de terasta uyuşturucu madde kalıntıları tespit edilmiş. Bu kalıntılar şimdi içeriğinin tespiti için Adli Tıp'a gönderildi.

İNTİHARA MEYİLLİ DEĞİLDİ

Avukat Ece Dayıoğlu, Alexandra'nın intihara meyilli olmayan hayat dolu bir genç olduğunu söyledi: Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde 3. sınıf öğrencisi. Türkiye'nin en önemli mimarlık bürolarından Tabanlıoğlu'nda ise staj yapan başarılı bir genç. Mayıs ayında ise 'Now see you' adlı sergi açmış. Milona'daki Naba Üniversitesi'nden ise 'Fine Arst' bursu verilmiş. Annesiyle babası ayrı yaşıyor ama dendiği gibi büyük problemleri yok ve iddia edildiği gibi de babası uyuşturucudan hapis yatmıyor. Rahatsızlığı var ve bir hastanede tedavi görüyor. Babaannesi, anneannesi ve halası üzerine titriyor. Enstrüman çalıp şarkı söyleyen, sosyal bir genç kız. Biz olaya şüphe ile bakıyoruz. Olayın bütün detayları incelenmesi gerekiyor.