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Arkadaşıyla kavga eden kadın ikinci kattan düştü

Ankara'da arkadaşıyla evde kavga eden kadın, apartmanın ikinci katından düşerek yaralandı. Polis ekipleri, kadının aşağı atılma şüphesi üzerine olay sırasında evde bulunan kişiyi gözaltına aldı.
21 Temmuz 2018 16:39
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Arkadaşıyla kavga eden kadın ikinci kattan düştü

Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Harbiye Mahallesi Vezinli Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan Saadet K., arkadaşı Emre Ç. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Giderek şiddetlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir süre devam eden kavganın ardından Saadet K., ikinci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü.

Çığlık seslerini duyan bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Apartmanın bahçesinde yerde kalan Saadet K.'ya ilk yardım müdahalesinde bulunan sağlık ekipleri, yaralı kadını sedyeyle ambulansa taşıdı. Saadet K. daha sonra Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

APARTMANDAN İMDAT ÇIĞLIKLARI YÜKSELDİ

Olay esnasında binadan imdat çığlıkları duyduklarını belirten mahalleli, bir anda gelen düşme sesinin ardından kavga gürültüsünün sona erdiğini söyledi. Apartman sakinlerinin bilgisine başvuran polis ekipleri, Emre K.'yı şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı. Daha sonra adrese sevk edilen Olay Yeri İnceleme birimine bağlı polisler, evde ve kadının düştüğü bahçede çalışma yaptı. Polis ekipleri olayın aydınlatılması için tahkikat başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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