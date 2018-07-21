1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenler

Yüz binlerce genci yakından ilgilendiren bedelli askerlik düzenlemesinde yer alan 28 günlük askerlik şartından yararlanacakların askerlik süresi boyunca nelere ihtiyacı olacak? İşte çantanızda olması gerekenler...
21 Temmuz 2018 16:42
Yazdır
İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenler

Yaşın 25, bedelin ise 15 bin TL olarak belirlendiği bedelli askerlik düzenlemesinin yer aldığı torba yasa TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 31 Aralık 1993 öncesi doğanların yararlanabileceği düzenlemenin yasalaşmasının ardından 15 bin TL'lik ücreti yatıranlar belirlenecek tarihler çerçevesinde tertip tertip askere alınacak.

YERLERİ BAKANLIK BELİRLEYECEK

Bedelli düzenlemesinden yararlanacakların askerlik yapacakları eğitim birlikleri ise Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek.

BAŞVURU SÜRESİ 3 AY

Düzenleme kapsamında başvuru süresi ise 3 ay olacak. 15 Bin TL'lik ücret için bankalar da kredi desteği sunacak. Bankaların bedelli kredisinde sunacağı ödeme koşulları ise düzenlemenin yasalaşmasının ardından açıklanacak.

28 GÜN İÇİN İKİ FORMÜL

28 günlük askerlik yapacak çalışanlar istedikleri takdir de çalıştıkları kurumdan tazminatlarını alabilecek. Öte yandan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler ücretsiz izin veya yıllık izin kullanarak da askere gidebilecek.

200 TL'LİK ASKER ÇANTASI

Bedelli askerlik düzenlemesi kapsamında askere alınması beklenen 1.3 milyon kişi askeri malzeme satan esnafı da hareketlendirecek. Ortalama ekonomik bir asker çantasının maliyeti 200 TL'yi buluyor. Çantanın içerisinde ise faniladan çoraba, asma kilitten para cüzdanına kadar çok sayıda ürün yer alıyor.

İşte bedelli askerin çantasında olması gerekenlerin listesi...

3 adet yarım kollu fanila 18 TL

3 adet İç çamaşırı 27 TL

3 adet bot çorabı 15 TL

Tıraş çantası 1 adet - 4 TL

Postal için asma kilit 1 adet - 5 TL

Genel kullanım için asma kilit 1 adet - 5 TL

Ortopedik bot postal iç tabanlık 1 çift - 6 TL

Vatka 1 çift (Bot içinde topuk desteklemek için) - 3 TL

Bot boyası 1 adet - 3 TL

Bot fırçası 1 adet - 5 TL

Pudra 1 adet (Talk pudrası ayak bakımı için) - 12 TL

Para cüzdanı (Boyuna Takılır) 1 adet - 4 TL

Temiz çamaşır torbası 1 adet - 5 TL

Kirli çamaşır torbası 1 adet - 5 TL

Çamaşır filesi 1 adet -5 TL

Sabun ve kutusu 1 adet -7 TL

Çatal iğne 12 adet - 3 TL

Dikiş seti 1 adet - 4 TL

Diş fırçası 1 adet - 10 TL

Diş macunu 1 adet - 8 TL

Tırnak makası 1 adet - 10 TL

Tıraş köpüğü 1 adet - 11 TL

Traş bıçağı 6'lı Paket - 17 TL

El yüz kremi 1 adet - 8 TL
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,971 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İsveç'teki seçimlerin kampanyası Konya'da yürütülüyor
21 Temmuz 2018 18:10		 Akın İpek'in gözaltına alındığını İngiltere doğruladı
21 Temmuz 2018 18:00
Adıyaman Belediye Başkanı Kutlu'nun acı günü
21 Temmuz 2018 17:57		 Milletvekili Yılmaz, tecrübelerini başkanlara anlattı
21 Temmuz 2018 17:31
15 Temmuz'u anlattı, salondakiler gözyaşlarını tutamadı
21 Temmuz 2018 17:25		 Bahçeli'den klasik arabasıyla 'nostaljik' tur
21 Temmuz 2018 16:24
Seçmen rahat ulaşsın diye ofis açtı
21 Temmuz 2018 16:15		 'Bir büyük dönüşüm ve çalışma süreci içerisindeyiz'
21 Temmuz 2018 16:05
İsmail Kahraman: Dairelere Erdoğan'ın resmi asılmalı
21 Temmuz 2018 15:29		 Atatürk'e karşı olan sözlerinden dolayı özür diledi
21 Temmuz 2018 15:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! 5 bakanlıkta 13 bakan yardımcısı ataması yapıldı
Kanun değişince, nüfus müdürlüklerine koştular!
DGS sınavında iki 'joker' yakalandı
Atatürk'e hakaret eden provakatör kadına soruşturma
703 sayılı KHK ile 4 ve 11 nolu CBK'larda yer alan kurum içi uzmanlık maddeleri
Emniyet ve TSK'da 'iade havuzu' geliyor
2 Bakanlıkta Müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu
Atatürk'e hakaret eden kadın Ankara'da gözaltına alındı
Uzun dönem askerlerin 'bedelli' paylaşımına inceleme
Sağlık personelini artık polis koruyacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
stajyer 3
hayvan çiftliği 1
baba evi 1
Mihriban 1
güldür güldür show 1
alexander büttner 1
ziya selçuk 2
Fabricio Agosto Ramirez 1
karşıtların birliği 4
andriy bliznichenko 1
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam