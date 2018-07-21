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Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Edirne'nin Enez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Enez sahil yolunda Orhan Çarıkçı yönetimindeki 22 LB 863 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada; sürücü Orhan Çarıkçı, Zeynep Çarıkçı, Berna Yanık ve Zeynep Yelda Sağlam yaralandı. Yaralılar Keşan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Zeynep Çarıkçı doktoraların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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