|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Öldüğü yeri gören kimse inanamadı! Arkadaşları şoka girdi
Adana'da doğal gaz hattı çeken Abdullah Altuntoprak (40) çalıştığı apartmanın 1'inci kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, Çukurova ilçesi Yurt mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı binanın 1'inci katına doğalgaz hattı çeken Abdullah Altuntoprak, balkonda çalıştığı sırada dengesini kaybederek 4 metre yüksekten apartman bahçesindeki çalının üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Abdullah Altuntoprak'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Acı haberi alan Altuntopak'ın arkadaşları ise, "Allahım 1'inci kattan düşen adam ölür mü ? Abdullah sana kaç kere dikkatli ol dedik" diyerek gözyaşı döktü. Altuntoprak'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu haber 1,304 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI