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Boyatmaya gittiği saçları kuaförde elinde kaldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde iddiaya göre saçlarını boyatmak isteyen bir kadının saçlarının yarısı kullanılan boya yüzünden yanarken yarısı da dökülerek elinde kaldı.
21 Temmuz 2018 17:10
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Boyatmaya gittiği saçları kuaförde elinde kaldı

Olay Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana geldi. 38 yaşındaki Raşiye Emek, saçlarını boyatmak için ilçedeki bir kuaföre gitti. Emek'in saçına önce renk açma ardından saç boyama işlemi yapılmak istendi. İddiaya göre boyama işleminin ardından Emek'in saçının bir bölümü yanarken bir kısmı da köklerinden döküldü.

Kuaförden çıkarak karakola giden Emek, kuaförden şikayetçi oldu. Saçına yapılan işlemi anlatan Emek, "Kuaförüm platin paket atmaya başladı. Platin paket attıktan sonra, aradan 1 saat geçti. Baktı ki açılmıyor, birer saat arayla tam 5 kez oriel açıcı kullanarak saçımı bu hale getirdi. Çünkü yıkama işleminden sonra benim saçlarım döküldü. Hemen kozmetikçiyi aradı. Arkadaşı bir boya, bir de şişe getirdi. Siyah boyayı sürünce, boyatmamın bir anlamı yok diyerek kuaförüme, keşke boyatmasaydım, kendi paramla rezil olmak buymuş dedim. Yıkama işlemine alınca, tekrar oriel ve toz koydu. Saçlarım mor rengine alıp, bu hale geldi. Şuan burada 4 renk var. Saçlarım tek tek kopmaya başladı. Kopan bu elimdeki saçlarımın yarısından fazlası da kuaförde kaldı" dedi.

Aynada kendisini bu halde gördükten sonra şok geçirdiğini anlatan Emek, "Hemen polisi aradım. Polis geldi. Daha sonra karakola giderek, saçımı bu hale getiren kuaförden şikayetçi oldum. Şuan çok sinirliyim, saçlarımın bu hale gelmesinden sonra hiç uyumadım. Ben bu saçlarıma gözüm gibi bakarken, benim saçlarımı bu hale getirdi. Elimden geldiği kadar, hakkımı savunacağım" diye konuştu.

Saçlarını bu hale getiren kuaför hakkında tazminat davası açacağını belirten Emek, "Avukatımla görüştüm, tazminat davası açacağım. Çünkü her şeyin bir bedeli var. Benim canımı yaktı, başkalarının canını yakmasın" ifadelerini kullandı.

Emek'in saçına işlem yapan kadın kuaförü ise iddialarla ilgili açıklama yapmadı
İhlas Haber Ajansı
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