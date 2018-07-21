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Yem karma makinesine düştü, feci şekilde öldü
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen kazada yem karma makinesine düşen 50 yaşındaki Ramazan Mutlu feci şekilde can verdi.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı İlyaslar Mahallesinde dün gece saatlerinde yaşanan kazada hayvanlarına yem hazırlarken yem karma makinesine düşen Ramazan Mutlu hayatını kaybetti.
Mutlu'nun makinenin içinde bulunan vücut parçaları Bigadiç İtfaiye Gurup Amirliğince çıkarılarak devlet hastanesi morguna gönderildi.
Evli ve iki kız çocuğu babası Ramazan Mutlu'nun cenezesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İlyaslar Mahallesi mezarlığına defnedildi.
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