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Yurt dışından gelip Adnan Oktar grubuna katılmışlardı! Kaçtılar...

Viyana'dan Türkiye'ye gelip Adnan Oktar grubuna katılan Gülperi T. ve 3 çocuğunun, Oktar operasyonundan önce yurt dışına kaçtıkları öğrenildi. Avusturya'da yaşayan baba Elvan Koçak, 2 kızının Oktar'ın televizyon programında görülmesi üzerine savcılığa giderek Oktar grubundan şikayetçi olmuştu.
21 Temmuz 2018 17:19
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Yurt dışından gelip Adnan Oktar grubuna katılmışlardı! Kaçtılar...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan 44 yaşındaki Elvan Koçak, 7 yıl önce eşi Gülperi T.'den ayrıldı. Bunun üzerine Gülperi T., kız çocukları Ş.K.(19), B.K.(17) ve oğlu M.K.(17) ile birlikte Türkiye'ye döndü. Koçak, Türkiye'ye dönen eski eşinden ve çocuklarından uzun süre haber alamadı. Şubat ayında akrabalar, Elvan Koçak'ın iki kızını Adnan Oktar'ın televizyon programında gördü. Bunun üzerine kızlarını Oktar grubundan kurtarmak için İstanbul'a gelen baba Elvan Koçak, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Adnan Oktar grubundan şikayetçi oldu. Baba Koçak, çocuklarının daha 17 yaşında ve reşit olmadıklarını belirterek, çocuklarını Oktar grubundan kurtarmak istediğini söyledi. Acılı baba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da kızlarının bulunması için yardım istedi.

AVUSTURYA'DA DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Elvan Koçak'ın Avusturya Jugendamt (Gençlik Dairesi) ve savcılığına da durumu bir şikayet dilekçesi ile bildirdiği öğrenildi. Koçak'ın şikayet dilekçesinde, "Kızlarım Viyana'da iyi bir eğitim görüyorlardı. B.K. okul birincisi bir çocuk. Eğitimlerini yarıda bırakıp Adnan Oktar tarafından yeri belli olmayan bir otelde alıkonulduklarını duyuyorum. Çocuklarımdan sadece Ş.K. mesajlarıma cevap veriyor. O mesajları da kızımın yazdığına inanmı yorum. Çünkü Ş.K.'nın Türkçesi ve yazım tarzına uymuyor" dediği öğrenildi.

2 KIZ KARDEŞ AVUSTURYA BASININDA MANŞETTE

Ş.K. ve B.K. kardeşlerin Viyana'dan sessiz sedasız ayrılıp, Türkiye'de televizyon programına katıldıklarını yazan Avusturya basını olayı manşetlerine taşıdı. Österrecih gazetesi, "Viyanalı baba, kızlarını skandal TV Show'unda buldu" başlığıyla haberi okurlarına duyurdu.

ADNAN OKTAR GURBETÇİ KIZLARI POLİSTEN SAKLADI

Yapılan incelemede Adnan Oktar'ın, Gülperi T.'yi, kız çocukları Ş.K.(19) ve B.K.(17) ve oğlu M.K(17)'yi uzun süre polisten sakladığı belirlendi. Gülperi T.'nin operasyondan önce 2 kızını ve oğlunu da yanına alarak yurt dışına kaçtığı öğrenildi.
Habertürk
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