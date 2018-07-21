Dün gece katliam yapmıştı! Böyle götürdüler...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı eve giden Mustafa Duran'ın iki pompalı tüfekle yaptığı saldırıda ölen kayınbiraderi Birol Karakılıç, eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç, ailenin komşuları ve aynı zamanda akrabaları olan Filiz Kahya ile eşi Mehmet Kahya'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsilerin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Kahya çiftinin Bozdağan ilçesinde, diğer 3 kişinin ise Nazilli'de kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Yaralılardan zanlının kızı Tuğçe Duran'ın hayati tehlikesinini bulunduğu, diğerler yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, saldırıda ölen Filiz ve Mehmet Kahya çiftinin 9 yaşındaki çocuklarının da olay anında evde olduğu ve şoka girdiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki psikologların çocukla ilgilendiği bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İki pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran, emniyetteki işlemlerinin ardandan adliyeye sevk edildi.

OLAY

Mustafa Duran, dün İstiklal Mahallesi'ndeki kayınpederinin evinde eşi Tülin Duran ve çocuğununda bulunduğu kişilerin üzerine 2 pompalı tüfekle ateş açıp kaçmıştı.

Olayda, Tülin Duran'ın kardeşleri Bekir Karakılıç, Birol Karakılıç ve eşi Emine Karakılıç, komşular Filiz Kahya, Mehmet Kahya ölmüş, Duran'ın eşi ve kızı Tuğçe Duran ile Şükran Karakılıç yaralanmıştı.