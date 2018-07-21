1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beyaz altın yeniden rağbet görmeye başladı

Milas'taki çiftçileri ziraat mühendisleriyle birlikte tarlalarında ziyaret eden Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, çiftçinin beyaz altını olarak nitelendirilen yerli ve milli ürün pamuğun üretim alanında ve üretici sayısında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 50'lik artış yaşandığını söyledi.
21 Temmuz 2018 17:28
Yazdır
Beyaz altın yeniden rağbet görmeye başladı

Tarımsal ürün çeşitliliğiyle, kapasitesiyle ve yetişmiş çiftçi nüfusuyla dikkat çeken Milas'taki çiftçileri tarlalarında ziyaret eden Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, bir dönem ilçe ekonomisinin lokomotifi pamuğun yetiştiriciliğini yapan çiftçi sayısında ve üretim yapılan arazilerde bu yıl yüzde 50 artış yaşandığını belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu. "Milas pamuğunda dekar başında elde edilen verim yüksektir. Aynı zamanda Milas pamuğu, Ege pamukları arasında tekstilcinin tercih ettiği pamuklar arasında yer alıyor. Çünkü pamuğumuz Milas'taki iklim itibariyle Ege pamukları arasında elyaf uzunluğu en yüksek olan pamuktur." diyerek Milas'ta bu alanda yetişmiş 2 bine yakın çiftçinin bulunduğunu söyleyen Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, istikrarlı bir şekilde pamuk fiyatları ve prim desteklerinin devam etmesini umduklarını belirterek, "Milas pamuk potansiyeli yüksek olan bir yer. Geçmiş dönemde ilçemiz, 55 bin dekarlık alanlarda ekilen ve yaklaşık 17-20 bin ton pamuk üretilen bir yerdi. Tabi zamanla pamuktan kaçış başlamıştı. Ama son zamanlarda pamuğa geri dönüş olduğunu gözlüyoruz. Çünkü arazilerimiz pamuğa elverişli İnşallah istikrarlı bir şekilde pamuk fiyatları ve prim destekleri devam ederse çiftçimizin biraz daha bu yerli ve milli ürünümüz olan pamuğu canlandıracağına inanıyorum. Geçtiğimiz yıl itibariyle 50 çiftçimiz 2 bin dekar alanda üretim yaptı. Bu sene çiftçi sayımız 75'e ve arazi olarak yaklaşık 4 bin dekarlık bir üretim alanı olduğunu görüyoruz. Bu iyi bir gelişme, biz çiftçilerimize Milas Ziraat Odası olarak gübredir, tohumdur elimizden gelen destekle yanlarındayız. İstiyoruz ki yerli ve milli ürünümüz pamuk eski günlerine geri dönsün, en azından yüzde 50 oranda pamuğa bir geri dönüş olsun. Bu Milas ekonomisi için ciddi bir artı olacaktır. Bu kavurucu yaz sıcağında tarlasında, bağında, bahçesinde üretim yapan cefakar ve fedakar tüm çiftçilerimize, işlerinde kolaylıklar ve bereketli hasatlar diliyorum." dedi.

Milaslı çiftçilerin yaşadığı sorunları yetkili mercilere taşıyarak çözüm arayışı içerisinde olan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, bu kez Milas Ziraat Odası'nda görevli Ziraat Mühendisi Abdullah Öz ve Yusuf Ören ile birlikte ilçedeki çiftçileri tarlalarında ziyaret etti.

Tarla günü etkinliğine ilk olarak Kırcağız Mahallesi'nde örtü altı yetiştiriciliği yapan Metin Karaca'nın seralarından başlayan Başkan Atıcı ve ziraat mühendisleri; biber, patlıcan, salatalık, kabak gibi bitkileri inceledi. Bitkileri detaylı bir şekilde inceleyen ziraat mühendisleri Öz ve Ören, bilinçli bir çiftçi olarak üretim yapan Karaca'yı yeşil kurt ve kırmızı örümcek gibi zararlılar konusunda uyararak mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra ise Bahçeburun'da üretim yapan çiftçi Mehmet Çamlıbelen'in biber ve patlıcan ekili serası ziyaret edildi. Burada organik mücadele yöntemlerinden biri olan solarizasyon uygulaması yapılan serada da incelemelerde bulunuldu.

Topraktaki bitki zararlılarını organik yolla yok eden, yabancı ve zararlı bitkilerin tohumlarını yakarak üretimde verimi artıran solarizasyon uygulaması hakkında açıklama yapan Ziraat Mühendisi Yusuf Ören, "Nematod ve kök hastalıklarıyla mücadelede kullanılan solarizasyon uygulaması, mevsimin en sıcak olan aylarında yani temmuz ve ağustosta yapılır. Çiftçilerimizin hastalıklar dolayısıyla yaşadığı verim kaybını önleyen organik bir mücadele yöntemi olan solarizasyonda, nemli toprak zemini naylon örtüyle kaplanır. Bu şekilde zararlı canlılar ve tohumları yüksek ısı sayesinde yok olur. Büyük fayda sağlayan bu uygulamanın tam zamanıdır. Çiftçilerimizin solarizasyon yapmalarını öneriyorum." dedi.

Bahçeburun'un ardından Çınarlı'ya geçen Başkan Atıcı ve ziraat mühendisleri,mahalle kahvesinde vatandaşlarla sohbet ettikten sonra çiftçi Ömer İnpınar'ın mısır tarlasına geçti.

Ziraat mühendislerinin tespitleri doğrultusunda çiftçilere tavsiyelerde bulunan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milaslı çiftçilerin ortak sorunu olan susuzluğa çare olacak olan baraj projelerinin takipçisi olduklarını, bu anlamda sürekli yetkililerle görüşme yaptıklarını ifade etti.

Savran'da tarlalarına su hattı çektiren çiftçi Ali Akgöz ve Sami Akgöz ise ziyaret sırasında Milas Ziraat Odası'nın girişimleriyle bu yıl 5 milyon metreküp suyun verildiği Akgedik Barajı'nın Savran, Yaşyer, Avşar bölgesi için hayati önem taşıdığına dikkat çekerek Başkan Atıcı'ya desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Çiftçilerin Milas Ziraat Odası'nın hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdikleri tarla günü programı, Damlıboğaz'da pamuk yetiştiriciliğini profesyonel bir şekilde sürdüren çiftçi Ertuğrul Türk'ün ve Koru'da atadan gelen pamuk yetiştiriciliğini devam ettiren genç çiftçi Mehmet İnce'nin tarlalarının gezilmesiyle son buldu.

Pamuk üretiminde taraktan kozaya geçme döneminde olunduğunu ifade eden Milas Ziraat Odası'nda görevli Ziraat Mühendisi ve Tarım Danışmanı Abdullah Öz, inceleme sonunda açıklamalarda bulunarak, "Milas'ta pamuk ekimi yapılan arazilerde incelemelerimiz oldu. Yeşil kurt, kırmızı örümcek gibi zararlıların az da olsa var olduğunu tespit ettik. Bu konuda çiftçilerimize doğru zamanda yeteri kadar ilaçlama yapılması noktasında uyarılarda bulunduk. Durumu iyi gözüken ve üretimin verimli olacağını öngördüğümüz pamuk üretiminde taraktan kozaya dönüş dönemi yaşanıyor. Bitkiyi bu dönemde besleme çok önemli Çünkü bu dönemde bitkinin yükünün en ağır olduğu dönemlerden birisidir. Üreticilerimizin bu dönemde bitkiyi beslemeye dikkat etmeleri gerekiyor. Çiftçilerimiz bu anlamda odamıza başvurarak bizlerden destek alabilir." dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 965 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir ilçe kırmızıya boyandı! Kilosu 4 euroya ihraç ediliyor
21 Temmuz 2018 17:44		 Stresten kurtulmak için başladı! Şimdi işi oldu
21 Temmuz 2018 17:40
İstanbul havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 12 arttı
21 Temmuz 2018 11:20		 İşini kaybeden esnafa 1422 TL maaş geliyor
21 Temmuz 2018 08:35
SGK, emeklinin zam farklarını 26 Temmuz'da ödeyecek
20 Temmuz 2018 22:05		 Türkiye'nin ilk tramvay ihracatı Polonya'ya
20 Temmuz 2018 19:57
Türkiye'nin ilk tramvay ihracatı Polonya'ya
20 Temmuz 2018 17:48		 Kruvaziyer turizminde Türkiye'nin yıldızı yeniden parlıyor
20 Temmuz 2018 16:47
20 bin ithal angus Samsun Limanı'na ulaştı
20 Temmuz 2018 14:39		 Anlaşmalı organik tarımla üreticinin yüzü güldü
20 Temmuz 2018 14:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! 5 bakanlıkta 13 bakan yardımcısı ataması yapıldı
Kanun değişince, nüfus müdürlüklerine koştular!
DGS sınavında iki 'joker' yakalandı
Atatürk'e hakaret eden provakatör kadına soruşturma
703 sayılı KHK ile 4 ve 11 nolu CBK'larda yer alan kurum içi uzmanlık maddeleri
Emniyet ve TSK'da 'iade havuzu' geliyor
2 Bakanlıkta Müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu
Atatürk'e hakaret eden kadın Ankara'da gözaltına alındı
Uzun dönem askerlerin 'bedelli' paylaşımına inceleme
Sağlık personelini artık polis koruyacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karşıtların birliği 4
ayın enleri 3
doğrucu davut 2
korkusuz korkak 1
yazın dövme yaptıranların artması 3
Benim rengim 1
hisya 3
andriy voronin 2
çok ve boş konuşan tip 3
açılış özel indirim 5
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam