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Milletvekili Yılmaz, tecrübelerini başkanlara anlattı

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen Tarihi Kentler Birliği (TKB) toplantısına katıldı. TKB eski başkanı olan Yılmaz tecrübelerini belediye başkanları ile paylaştı.
21 Temmuz 2018 17:31
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Milletvekili Yılmaz, tecrübelerini başkanlara anlattı

Türkiye'de tarihi mirasları korumak için 2000 yılında kurulan TKB, Ünye'de toplandı. 20-21 Temmuz tarihleri arasında yapılan buluşmaya çok sayıda belediye başkanı ve temsilciler katıldı. TKB eski başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, davet üzerine toplantıda yerini aldı. Bilgi ve tecrübelerini belediye başkanlarıyla paylaşan Yılmaz, TKB'nin Türkiye'de özellikle tarihi ve kültürel dokuyu ortaya çıkaracak önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Tarihi mirasa sahip çıkılması adına ülkede büyük bir duyarlılığın oluştuğunu ifade eden Yılmaz, kentlerde bir yandan tarihi doku ortaya çıkarılırken, diğer yandan da görüntü kirliliğiyle mücadele edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"Görsel kirlilikle mücadele edilmeli"

Belediye başkanlığı döneminde Samsun'da görsel anlamda önemli çalışmaların yapıldığını belirten Yılmaz, "Tarihi dokunun değer kavramı artık ülkemizde oturmaya başladı. Ecdat miraslarına sahip çıkılması, kentlerin tarihi dokularının hayat bulması bir ülke için çok önemli. Biz değerlerimizi korumaz, gelecek nesillere taşımazsak tarihimiz yok olur gider. Bu çalışmaları yaparken bir yandan da artık kentlerde görsel kirlilikle mücadele olgusunu ön plana çıkarmalıyız. Bunu sağlarsak şehirlerde büyük bir bütünlük güzellik oluşur" dedi.

Toplantıda, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, Tarihi Kentler Birliği Onursal Başkanı Çevre Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı'nın Kurucusu Prof. Dr. Metin Sözen ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Asım Güzelbey katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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