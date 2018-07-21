1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Örnek' köyde günde 800 litre süt üretiyorlar

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde süt ve sığırcılığın yaygın olduğu Örnekköy'de mahalle sakinlerinin ortaklığında kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi her gün ortalama 800 litre süt üretiyor. Örnekköy'de üretilen günlük taze sütler çevre il ve ilçelere tevzi ediliyor.
21 Temmuz 2018 17:34
Yazdır
'Örnek' köyde günde 800 litre süt üretiyorlar

Orhangazi'nin Örnekköy Mahallesi, yıllardır sürdürdüğü süt üretimine devam ediyor. Günlük ortalama 800 litre süt çıktığını bildiren SS. Örnekköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Nurettin Öztürk, 3-5 yıl öncesine kadar ayda 80 ton süt mahalleden toplanıyordu. Şu anda bu rakam 24 ton. Vatandaşlarımızdan çoğu bu işi bıraktı. Sütün litresini 1.90 kuruştan kooperatif olarak veriyoruz. Bizlerin görevi mahallemizdeki vatandaşlarımızın ürettiği sütü dışarıya pazarlamak, fakat son yıllarda bu iş içinden çıkılmaz bir hal aldı. Mazota, yeme ve samana yapılan zamlar bizi zor duruma soktu. Devletin bu işe desteği yüzde yüz olmalı" dedi.

60 dönümlük araziye tesis kuran işletmeci Kürşat Badır da, iki bin metre kare kapalı alanda baktığı ithal hayvanlarından süt elde ediyor. Son sistem çiftlikte hayvanlar el değmeden yetiştirilerek sağım yapılıyor. Teknolojik çiftlikte 160 büyükbaş hayvan besleniyor. Süt sağımı için ayrı bir tesis bulunan çiftlikte, hayvanların sağlık kontrolü ve durumları ile ilgili bilgiler ise boyunlarındaki çip sayesinde öğreniliyor. Tasmalarına takılan çipler hayvanın stres durumuna kadar her bilgiyi bilgisayara aktarıyor. Hayvanlardan makine ile sağılan sütler çevre il ve ilçelere toptan veriliyor. Hava almadan sağılan sütler şoklanarak tazeliğini uzun süre koruyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 646 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaza yapan sürücüyü vatandaşlar kurtardı
21 Temmuz 2018 17:54		 Rizeli usta yaptı! Görenler şaşkına dönüyor
21 Temmuz 2018 17:37
Boyatmaya gittiği saçları kuaförde elinde kaldı
21 Temmuz 2018 17:10		 Öldüğü yeri gören kimse inanamadı! Arkadaşları şoka girdi
21 Temmuz 2018 17:07
16 yaşına kadar hiç konuşmadı! Son 2 yıldır çatıdan inmiyor...
21 Temmuz 2018 17:04		 Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
21 Temmuz 2018 17:00
Genç asteğmenin feci sonu! Köpeği çekti, kendi öldü
21 Temmuz 2018 16:57		 Düğün salonunda bulundu! Sahibi ortaya çıkmayınca...
21 Temmuz 2018 16:54
Polisler engellileri sırtında ambulansa taşıdı
21 Temmuz 2018 16:33		 İbre 150 kilometrede kilitlenmiş!
21 Temmuz 2018 16:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! 5 bakanlıkta 13 bakan yardımcısı ataması yapıldı
Kanun değişince, nüfus müdürlüklerine koştular!
DGS sınavında iki 'joker' yakalandı
Atatürk'e hakaret eden provakatör kadına soruşturma
703 sayılı KHK ile 4 ve 11 nolu CBK'larda yer alan kurum içi uzmanlık maddeleri
Emniyet ve TSK'da 'iade havuzu' geliyor
2 Bakanlıkta Müsteşarlar, Bakan yardımcısı oldu
Atatürk'e hakaret eden kadın Ankara'da gözaltına alındı
Uzun dönem askerlerin 'bedelli' paylaşımına inceleme
Sağlık personelini artık polis koruyacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karşıtların birliği 4
ayın enleri 3
doğrucu davut 2
korkusuz korkak 1
yazın dövme yaptıranların artması 3
Benim rengim 1
hisya 3
andriy voronin 2
çok ve boş konuşan tip 3
açılış özel indirim 5
SON İLANLAR
Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alacak
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Pütürge Belediyesi İşçi Alım İlanı
Eleşkirt Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edikli Belediyesi İşçi Alım İlanı
MKEK Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
K.Maraş milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sincan Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam