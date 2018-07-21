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Köylüleri 'uçurmayı' amaç edindiler

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezinin yürüttüğü, ''Uçmayan Köy Kalmasın" projesiyle daha önce uçağa binmemiş vatandaşlar, ilk kez uçmanın heyecanını yaşadı.
21 Temmuz 2018 19:20
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Köylüleri 'uçurmayı' amaç edindiler

Havacılık merkezi yakınlarındaki Aşağıkepen ve Yukarıkepen kırsal mahallelerinde yaşayan 150 kişi, "Cessna 172" tipi sportif uçakla havalandı. Uçağa binen vatandaşlar bölgeyi yukarıdan görme imkanı buldu. Etkinliğin sonunda katılımcılara uçuş sertifikası verildi.

Sportif havacılık için gerekli her türlü donanıma sahip tesiste 2016 yılında hayata geçirilen ''Uçmayan Köy Kalmasın Projesi" ile bugüne kadar bölgedeki 10 kırsal mahallede yaşayan ve daha önce uçağa binmemiş 2 bin kişinin "ayakları yerden kesildi".

- "Köylülerimizi gökyüzüyle buluşturuyoruz"

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezinin organizasyon komitesi üyesi Işıl Görenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi olarak başlattıkları ''Uçmayan Köy Kalmasın" etkinliğinde vatandaşları ücretsiz uçurduklarını söyledi.

Bugünkü etkinlikte Aşağıkepen ve Yukarıkepen kırsal mahallelerindeki vatandaşlarla bir araya geldiklerini anlatan Görenoğlu, şöyle konuştu:

"Köylülerimizi gökyüzüyle buluşturuyoruz. Bu kamu yararına olan hizmetlerimizdeki sosyal sorumluluk projelerinden biri. Havacılık kültürünü, havacılık sevgisini insanlarımıza aşılamak, onları gökyüzüyle tanıştırmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla burada 2 bin vatandaşlarımızı tamamen ücretsiz olarak gökyüzü ile buluşturduk. Yaklaşık 10 kırsal mahallemizdeki vatandaşları uçurduk. Burada vatandaşlarımızın duyguları tarif edilemez. Onların yüzünde gülümsemesi bize keyif ve mutluluk veriyor. Çünkü uçmak, havada olmak çok farklı bir şey. Her yaştan vatandaşın gözündeki pırıltıyı görmek çok mutluluk verici."

Uçağa ilk kez binen vatandaşlardan İbrahim Tezcan da bunun hayalini küçük yaştan beri kurduğunu belirterek, hayaline bugün kavuşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Uçağa otizmli oğluyla binen Levent Turasi ise uçuştan oğluyla büyük keyif aldıklarına değindi.
Anadolu Ajansı
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