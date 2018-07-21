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Rizeli usta yaptı! Görenler şaşkına dönüyor

Rizeli kinetik heykel ustasının atölyesinde yaptığı 100 kiloluk dev silah görenleri hayrete düşürdü. Yaklaşık 1,5 ayda silahı tamamladığını belirten heykel ustası, "Karadenizli olduğumuz için silah tutkumuz var" dedi.
21 Temmuz 2018 17:37
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Rizeli usta yaptı! Görenler şaşkına dönüyor

Rizeli kinetik heykel ustası Zafer Erdem, devasa büyüklükte altıpatlar olarak bilinen silah yaptı. Erdem'in yaptığı dev silah vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

"Karadenizli olduğumuz için silah tutkumuz var"

18 yıllık endüstriyel tasarım atölyesi işletmecisi olan Zafer Erdem, "Karadenizli olduğumuz için silah tutkumuz var bizim. Küçüğünü yapmak yasak, bunun heykelini yaparsak kimse de bir şey demez diye düşünerek böyle bir şey yaptık. Başka projelerimiz de olacak. Karadenizli insanların hepsi silah hastasıdır. Tabi savaş yanlısı, öldürme yanlısı değiliz kesinlikle" dedi.

"Dev silah 100 kiloya yakın"

Demirden üretilen dev silahın yapımının yaklaşık 1 buçuk ay sürdüğünü söyleyen Zafer, "Özellikle çalışma mekanizmasında teferruatları var. Tetik tertinatı, dönen top ve horozun senkronize, birbirinden saniyeler içinde ayrı ayrı çalışması lazım. Ses fişeği patlatmayı düşünüyorum ileride. Aşağı yukarı 100 kiloya yakın" ifadelerini kullandı.

"Demircilik işini farklılaştırmak istedim"

Zafer, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Ben demir işine demirci olarak başladım, fakat artık sıradanlaştı o iş. Yani bir şeyleri farklı hale getirmek, insanlara farklı şeyler sunmak. Bu yapı olduğu için biraz da değiştirdik. Demirden ağaçlar yapmaya başladık. Ancak umduğum talep oluşmadı. Bazı insanlar demirden ağaç mı olur deli misin sen diyenler oldu. Daha sonra bu kinetik heykel işine başladık" diye konuştu.

"Yetenekli insanlar keşfedilmeli"

Farklı yetenekleri olan insanların keşfedilmesi gerektiğini kaydeden Erdem, "Bakanlık oluşması lazım bu insanları keşfeden. Türkiye'nin coğrafi yapısı itibariyle Türkiye'nin daha eski uygarlıkların yaşadığı bir ülke olması itibariyle gerçekten onlardan birtakım şeyler kalmış bizde de. Memleketin suyundan derler ya öyle" dedi. Öte yandan, devasa büyüklükteki silahın tetiğe düştüğü ve mekanizmasının orijinale uygun bir şekilde çalıştığı görüldü.
İhlas Haber Ajansı
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