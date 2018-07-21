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Stresten kurtulmak için başladı! Şimdi işi oldu

Ankara'da yıllarca uzun yol şoförlüğü yapan Süleyman Öztürk, iş stresinden kurtulmak için 3 keçiyle başladığı hayvan besiciliğinde içerisinde 200 keçinin bulunduğu çiftliğin sahibi oldu.
21 Temmuz 2018 17:40
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Stresten kurtulmak için başladı! Şimdi işi oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yıllardır yaptığı tır şoförlüğünü stresli bir iş olduğu için bırakarak 3 keçi satın alan Süleyman Öztürk, kısa sürede içerisinde 200 keçinin bulunduğu çiftliğin sahibi oldu.

Yıllarca yaptığı tır şoförlüğü ile evinin geçimini sağlayan 41 yaşındaki Öztürk, hayatının büyük bir bölümünü ailesinden uzakta yollarda geçirdi. Tır şoförlüğünü bıraktıktan sonra yaşadığı stresi unutmak için 3 keçi satın alan Öztürk, kısa sürede keçi sayısını 200'e çıkartarak ilçenin en büyük keçi üreticilerinden biri oldu.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutluluğu keçi yetiştirmekte bulduğunu ifade etti. Sabah erken saatlerde kalktığını aktaran Öztürk, "Her sabah keçilerimi otlatmaya çıkarıyorum. Daha sonra ahırda bakımlarını yapıp, yemlerini veriyorum. Süt sağımlarını yapıyorum." dedi.

Şoförlük yaparken haftada bir ya da iki gün evine gelebildiğini vurgulayan Öztürk, her gün evde olduğu için ailesiyle daha fazla zaman geçirdiğini dile getirdi.

Doğayla iç içe olduğunu anlatan yaşayan Öztürk, huzurlu bir hayatın içerisinde mutluluğu doyasıya yaşadığını ifade etti.

"KENDİ DE BİZ DE RAHATLADIK"

Öztürk, çok fazla süt satışı yapamadığı için maddi anlamda çok fazla bir kazancı olmasa da stresle başa çıkmayı öğrendiğini belirterek, "Hayvanlarla uğraşmak saatlerce yol gitmekten ve gurbet elde dolaşmaktan çok daha zevkli. Keçi yetiştirmeye başlamakla sinir ve stresten de kurtuldum." diye konuştu.

Baba Hasan Öztürk ise oğlunun şoförlüğü bırakıp keçi yetiştirmeye başlamasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Oğlunun yaşadığı stresi, uzun yola çıktığında kendilerinin de yaşadığına değinen Öztürk, "Her gün kaza yapacak endişesi taşıyorduk. Başına bir şey gelmesinden çok korkuyorduk. Şimdi kendi de biz de rahatladık. Artık her gün eşiyle, çocuklarının yanında." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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